Il Grande Fratello Vip tornerà in primavera, ma ad oggi non si sa ancora il giorno esatto in cui andrà in onda la prima puntata della nuova edizione. Secondo quando ha svelato Affari Italia in queste ore, l'inizio del reality potrebbe slittare all'inizio di aprile per permettere agli autori di creare un cast importante. Al momento si dice che i prime time dovrebbero essere 11 in totale e che dovrebbero essere trasmessi su Canale 5 in un periodo di circa sei settimane.

Le novità sul ritorno del Grande Fratello Vip

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip non sarebbe ancora chiuso, per questo Mediaset starebbe valutando l'ipotesi di rinviare il debutto su Canale 5 di qualche settimana.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la prima puntata del reality potrebbe andare in onda all'inizio di aprile e non lunedì 16 marzo come si vocifera da un po' di tempo a questa parte.

Quest'eventuale slittamento non dovrebbe cambiare il numero di prime time e la durata massima della nuova stagione: ad oggi, 13 febbraio, sono previsti 11 appuntamenti in prima serata trasmessi in tv in un mese e mezzo, quindi in sei settimane.

I rumor sulle due opinioniste

Nelle ultime ore sul web si è parlato molto anche di chi affiancherà Ilary Blasi in studio, ovvero delle opinioniste che dovranno commentare i concorrenti e quello che faranno all'interno della casa.

Secondo un rumor ancora tutto da confermare, Mediaset starebbe pensando di puntare su due donne molto diverse che hanno già ricoperto questo ruolo: si parla del ritorno di Cesara Buonamici e dell'esordio su Canale 5 di Selvaggia Lucarelli.

Sarebbe sfumata, invece, l'ipotesi di vedere Gianni Sperti e Tina Cipollari in prima serata.

Ilary Blasi alla conduzione

Ad oggi, 13 febbraio, le uniche cose certe sulla nuova edizione del Grande Fratello sono che si farà e che a condurla sarà Ilary Blasi.

Nel comunicato con il quale Mediaset ha ufficializzato il ritorno del reality in primavera, si parlava di una stagione più breve e intensa, ma la data d'inizio non è stata svelata.

Per quanto riguarda ai concorrenti, si dice che dovrebbero essere sia personaggi famosi che persone comuni, ma fino ad ora non è stato annunciato neppure un futuro inquilino della casa più spiata d'Italia.