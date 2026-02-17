Si avvicina l'esordio della nuova edizione del Grande Fratello Vip: stando a quello che si legge su OA Plus in questi giorni, le porte della casa più spiata d'Italia dovrebbero riaprirsi martedì 10 marzo, quindi circa una settimana prima rispetto a quello che si vociferava. Sul fronte concorrenti, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sul ritorno di Adriana Volpe che in passato è stata sia inquilina che opinionista del reality.

Novità nella programmazione del Grande Fratello Vip

Sul web si sta cominciando a parlare con insistenza del Grande Fratello Vip e del cast che animerà la nuova edizione, ma la novità delle ultime ore riguarda il debutto su Canale 5.

Secondo quello che si legge in rete in questi giorni, infatti, la prima puntata del reality dovrebbe andare in onda martedì 10 marzo, quindi con una settimana d'anticipo rispetto a quello che si diceva (si parlava del 16 o del 17).

Dovrebbe mancare meno di un mese, dunque, al ritorno del reality che sarà condotto da Ilary Blasi e che farà compagnia al pubblico per tutta la primavera.

Le voci sul ritorno di Adriana Volpe nella casa

Da giorni si parla anche del cast e di un personaggio famoso che sarebbe pronto a rimettersi in gioco per la seconda volta in pochi anni.

Secondo un'indiscrezione ancora tutta da verificare, infatti, Adriana Volpe avrebbe detto "sì" a Ilary Blasi e si starebbe preparando a tornare nella casa dove ha già vissuto per un periodo qualche anno fa.

La conduttrice dovrebbe essere una concorrente della nuova edizione del reality a partire dal 10 marzo.

Adriana Volpe è la prima concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello VIP.🔥

Cosa ne pensate vi piace.? #GF #grandefratelo #GFVIP pic.twitter.com/jkHtOMG6Xy — TelevotiGF (@_Televoti_GF) February 16, 2026

Il parere dei fan sui social

Le voci sul ritorno di Adriana Volpe al Grande Fratello hanno animato la discussione anche tra i fan del programma.

"Che noia", "Sempre la stessa gente", "Si sta toccando il fondo", "Ma ha già partecipato, che senso ha?", "Solita minestra riscaldata", "Già vista nella casa, perché ci deve tornare un'altra volta?", "Ancora? Basta", "Non hanno neanche la fantasia di scegliere gente nuova", "Per me merita tanto", "L'altra volta ha dovuto interrompere il percorso, è giusto", "Non mi piace", "Si è abbonata?", "Non ci interessa", "Ma non ha altro da fare?", si legge su X in questi giorni.