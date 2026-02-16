Il Grande Fratello tornerà a intrattenere i telespettatori in Italia a metà marzo 2026. Intanto, tra le varie anticipazioni televisive sono spuntati i primi concorrenti ufficiali e i possibili opinionisti al timone del reality, che sarà condotto da Ilary Blasi.

Gfvip riapre i battenti con Ilary Blasi

Dopo la versione dedicata ai non famosi, condotta da Simona Ventura, il reality della Casa di Cinecittà sarà trasmesso sulle reti TV e streaming Mediaset nella nuova versione di Grande Fratello vip. Al timone del reality non ci sarà l'uscente Alfonso Signorini, che in seguito all'accusa di violenza sessuale ed estorsione ha scelto il ritiro dalle scene e il recesso della collaborazione con Mediaset.

Al suo posto, invece, alla conduzione vi sarà Ilary Blasi.

Al fianco della nuova conduttrice, potrebbero esservi le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, una coppia al femminile di protagoniste della TV particolarmente divisive secondo le opinioni del pubblico di telespettatori rilasciate nel web. E a rilasciare delle indiscrezioni sui primi concorrenti del reality é stato Gabriele Parapiglia. Nella sua newsletter online, il giornalista ha infatti rivelato i primi 4 concorrenti ufficiali del Grande Fratello vip, che si sono spinti alla decisione di firmare il contratto per la partecipazione al reality.

Rientreranno così nella Casa di Cinecittà le protagoniste indiscusse del GFVIP4, Antonella Elia e Adriana Volpe.

Le prime anticipazioni con i concorrenti ufficiali

Accanto alle “nemiche-amatissime” e già concorrenti in passato al reality vi saranno anche Marco Berry, ex volto de Le Iene, e l'ex protagonista di Amici Celebrities, Francesca Manzini.

Tra gli altri possibili protagonisti del nuovo Grande Fratello vip 2026, al fianco dei primi quattro ufficiali potrebbero rivelarsi la influencer Ilona Staller e Raimondo Todaro, ex professore di Amici. La loro presenza al reality condotto da Blasi, però, non può ancora dirsi ufficializzata. E lo stesso discorso vale per l'ex protagonista di Temptation Island, Arianna Mercuri, che figura tra le possibili trattative in corso per la partecipazione al reality.

Tra i presunti rifiuti alla partecipazione al GFVIP, fa ora parlare Giulio Berruti.

L'attore avrebbe a quanto pare scelto di dire no all'invito a prendere parte al reality della Casa dei vip, e il gossip sulla trattativa fa ora parlare i fan che nel web si dividono tra consensi e dissensi per la sua vocifera scelta.

Dopo la vittoria di Anita Mazzotta nel dicembre 2025, il Grande Fratello tornerà quindi con una nuova edizione VIP nel 2026.