La puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 11 febbraio alle 21.20 su Rai 3, ripropone il caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba scomparsa quasi quattro anni fa insieme alla sua auto. La Procura ha nuovamente chiesto l’archiviazione, nonostante due persone siano state indagate. La famiglia, tuttavia, contesta la decisione, sostenendo che il movente sia legato al testamento redatto da Greta prima della scomparsa.

Il caso in trasmissione

Nel corso della puntata, Federica Sciarelli torna sul caso di Greta Spreafico, evidenziando che la Procura ha avanzato una nuova richiesta di archiviazione.

La famiglia si oppone, ritenendo che il testamento predisposto dalla donna prima di sparire possa essere un elemento chiave per comprendere le ragioni della sua scomparsa.

Contesto e sviluppi

Greta Spreafico, cantante originaria di Erba, è scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2022 a Porto Tolle (Rovigo), insieme alla sua auto. Le indagini hanno coinvolto due persone, ma la Procura ha chiesto l’archiviazione del caso. La famiglia contesta questa decisione, ritenendo che il testamento della donna possa indicare un possibile movente economico.

Al momento non risultano conferme indipendenti su nuovi sviluppi investigativi, ma la trasmissione di Rai 3 offre un’occasione per tornare a riflettere su una vicenda ancora irrisolta.