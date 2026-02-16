Oggi, 16 febbraio, andrà in onda la puntata di Celebrity Chef con protagonisti Helena Prestes e Javier Martinez. In serata, dunque, i fan potranno assistere ad un'avvincente sfida ai fornelli tra la modella e il pallavolista, un confronto che avrà un solo vincitore. Le anticipazioni del web svelano che la coppia proporrà menu interessanti, piatti che renderanno difficile la decisione finale dei giudici su chi sarà il miglior cuoco della giornata.

L'ospitata degli Helevier su Tv8

Mancano poche ore alla messa in onda di un'attesissima puntata di Celebrity Chef, ovvero quella interamente dedicata alla coppia degli Helevier.

Il 16 febbraio, dunque, Helena e Javier saranno di nuovo in tv (domenica sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo) e metteranno in mostra le loro abilità culinarie.

Le poche anticipazioni che circolano su questa sfida ai fornelli svelano che Prestes e Martinez si impegneranno al massimo per creare menu particolari con l'obiettivo di stupire i tre giudici del programma.

Dopo aver assaggiato i piatti che i due prepareranno con l'aiuto di cuochi esperti, Alessandro Borghese, Maddalena Fossati e Andrea Aprea decreteranno il vincitore.

Un mese d'attesa per i fan di Helena e Javier

La nuova edizione di Celebrity Chef è iniziata il 12 gennaio, quindi i fan degli Helevier hanno aspettato più di un mese per vedere i loro beniamini alle prese con ricette e preparazioni in cucina.

La sfida tra Helena e Javier andrà in onda il 16 febbraio su Tv8 a partire dalle ore 20:20: per più di un''ora, dunque, il pubblico potrà scoprire come se la caveranno la modella e il pallavolista dietro ai fornelli e soprattutto chi dei due vincerà la sfida finale.

La romantica ospitata a Verissimo

Il 15 febbraio Helena e Javier si sono raccontati a Verissimo e i loro fan si sono emozionati con loro ripercorrendo tutte le tappe di un amore che va avanti da più di un anno.

Martinez, inoltre, ha scritto una lettera per la fidanzata e le ha dedicato parole che hanno commosso sia lei che tutte le persone che si sono affezionate alla coppia da quando l'hanno vista nascere nella casa del Grande Fratello.

I due hanno anche confermato che tra i loro progetti ci sono sia le nozze che un figlio, ma tutto questo arriverà quando avranno raggiunto una stabilità.