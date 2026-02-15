Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova puntata di Verissimo, e sul web c'è grande attesa soprattutto per l'ospitata di Helena Prestes e Javier Martinez. Le anticipazioni che circolano in rete da alcuni giorni (ovvero da quando è stata registrata l'intervista), svelano che la modella e il pallavolista parleranno del loro primo anno in coppia e di quello che sognano di costruire in futuro.

Gli spoiler sul ritorno di Helena e Javier in tv

Tra gli ospiti di Verissimo del 15 febbraio ci saranno anche Helena e Javier, attesissimi dal loro fandom e da tutto il pubblico di Canale 5 per un'intervista ricca di emozioni.

Prestes e Martinez hanno registrato l'incontro con Silvia Toffanin qualche giorno fa, per questo sul web si possono trovare le anticipazioni di alcune delle cose che sono accadute in studio in quell'occasione.

Si dice che gli Helevier avrebbero parlato a lungo dell'importante traguardo che hanno raggiunto lo scorso 7 febbraio, ovvero il loro primo anniversario: tra un impegno di lavoro e l'altro, infatti, i due si sono ritagliati un momento per festeggiare questa ricorrenza così speciale.

Non mancheranno anche domande sui progetti futuri, soprattutto quelli privati: da qualche mese si sa che Helena e Javier hanno comprato una casa a Lecco ed è lì che si trasferiranno al termine della stagione sportiva in corso.

Il match di pallavolo e la sfida a Celebrity Chef

Sempre oggi, 15 febbraio, Javier sarà impegnato con una nuova partita: nel tardo pomeriggio, infatti, la Terni Volley Academy giocherà un match molto importante e tutti i fan del pallavolista sono pronti a sostenerlo anche a distanza.

Domani sera, invece, gli Helevier saranno i protagonisti a Celebrity Chef: la puntata del 16 febbraio, infatti, vedrà sfidarsi Prestes e Martinez ai fornelli e chi li segue è curioso di scoprire chi avrà la meglio in questa inedita veste.

L'attesa dei fandom sui social

Sono tanti gli appuntamenti di questi giorni con gli Helevier, e i loro fan non vedono l'ora di seguire tutto sia in tv che sui social.

"Oggi tra Verissimo e la partita sarà una giornata importante", "Vivremo tra lacrime e tensione", "Sono già divano", "Non ci si potrà distrarre un attimo", "Domenica impegnativa"; "Pronti", si legge su X il 15 febbraio.