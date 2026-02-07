Oggi, 7 febbraio, Helena Prestes e Javier Martinez hanno raggiunto un traguardo molto importante: il primo anno di fidanzamento. Tramite i loro profili social, gli Helevier hanno mostrato alcune delle cose che hanno fatto in questa giornata così speciale: dopo essersi scambiati dolci dediche e aver fatto un giro in macchina, la modella e il pallavolista si sono dovuti separare per motivi di lavoro (lui è partito con la squadra in vista della partita di domani in trasferta).

Il racconto della giornata degli Helevier

La storia d'amore tra Helena e Javier compie un anno: il 7 febbraio 2025, infatti, è iniziata ufficialmente una delle relazioni più discusse e amate dai fan del Grande Fratello e non solo.

Prestes è stata la prima ad esporsi sui social dedicando dolcissime parole al compagno, poi lui ha risposto ricordando un lite che hanno avuto nella casa quando non erano neanche amici.

Gli Helevier hanno anche postato una foto di coppia su Instagram, un selfie che hanno fatto in macchina poco prima di separarsi per motivi di lavoro.

La modella e il pallavolista, infatti, non hanno potuto passare tutto il giorno del loro anniversario insieme perché Martinez è dovuto partire con la sua squadra per la città dove domani giocheranno in trasferta.

In partenza per la partita di domani con il regalo della sua cavallina sei proprio un sottone innamorato perso Facundo.

Io oggi non c'è la faccio con questi due

🥹👏❤️‍🩹🤧😍😎🫦🔥💪🤏💅🙌#1annohelevier #helevier pic.twitter.com/0jTtOAF19c — Ultimo/Alba ❤️🌅 (@RosannaPistillo) February 7, 2026

Il regalo di Helena al polso di Javier

Javier ha annunciato la sua partenza con la squadra con una foto su Instagram, ma l'attenzione dei fan è stata catturata da un dettaglio molto importante.

Come hanno notato tanti sostenitori degli Helevier, il 30enne ha sfoggiato al polso l'orologio che gli ha regalato Helena al rientro dal progetto in collaborazione con un noto brand di moda.

"Lui se ne va in trasferta indossando il regalo di sua moglie", "Orologio arrivato immediatamente a destinazione", "Che bello", "Javier è proprio un sottone innamorato", "Non ce la faccio con questi due", "Helena è presente anche quando non c'è", si legge su X il 7 febbraio.

Il sentimento sbocciato al Grande Fratello

Helena e Javier si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello un anno e mezzo fa, ma tra loro non c'è stato un colpo di fulmine.

Gli Helevier, infatti, sono nati solo dopo diversi mesi d'amicizia e soprattutto dopo altri flirt (lei con Lorenzo, lui con Shaila e Chiara), ma tra gli spettatori del reality c'è chi ha sempre saputo che i due si sarebbero innamorati e che avrebbero avuto una relazione solida e duratura.