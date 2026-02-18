Oggi, 18 febbraio, Helena Prestes ha avviato una diretta su TikTok e all'improvviso è spuntato Javier Martinez alle sua spalle. Per alcuni secondi, infatti, i due hanno ballato e si sono coccolati come se fossero da soli, e molti fan si sono ricordati di quando si estraniavano da tutti al Grande Fratello danzando e scambiandosi sguardi di forte complicità.

La diretta improvvisata che conquista il fandom

Le live di Helena sui social sono sempre un successo, ma quella che ha fatto stamattina è piaciuta particolarmente ai suoi follower.

Mentre la modella era in diretta su TikTok, infatti, Javier è entrato in cucina e ha improvvisato un balletto con lei che ha fatto sognare tutti i loro sostenitori che hanno paragonato il momento a quelli che la coppia viveva nella casa del Grande Fratello un anno fa.

"Non è cambiato nulla", è il commento più gettonato tra i sostenitori degli Helevier che hanno visto quanta complicità che tra i loro beniamini a distanza di molto tempo dall'inizio della relazione.

Mi sono sentita a casa🥹🥰🏡

Quanto si divertono insieme🥰🫂

“balla balla” “che pazza” non è cambiato nulla😩🥹

(Hele la solita casinista ahahahah che fa confusione con l’esclusiva😂😂)#helevier pic.twitter.com/PFJNLal48V — helenaejavi (@helenaejavi) February 18, 2026

I commenti sui social

I fan degli Helevier hanno apprezzato tanto la naturalezza dei due nella live di stamattina, e l'hanno sottolineato complimentandosi con loro sui social.

"Mi sono sentita a casa con loro", "Quanto si divertono insieme"; "Bellissimi", "Adorabili", "Belli e spontanei", "Lui impazzisce ancora guardandola mentre balla la samba, sembra di essere tornati al GF", "Una mini live stupenda", "Che coppia", "Si amano da morire, e chi non lo vede è in malafede", "Non è cambiato niente, lei balla e lui la guarda con quel sorrisino", si legge su X il 19 febbraio.

L'invito di Helena ad un fan

In una diretta che ha fatto l'altra sera sempre su TikTok, invece, Helena ha sorpreso tutti invitando un fan dove vive.

"Vieni qui a Terni, facciamo qualche video divertente insieme", ha detto la modella ad un ragazzo con il quale ha chiacchierato qualche volta in live e con il quale si è trovata molto bene.

Dalla fine della sua esperienza al Grande Fratello, Prestes è esplosa anche sui social e le sue dirette sono sempre seguitissime e commentatissime a qualsiasi ora del giorno.