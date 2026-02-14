Mancano poche ore al ritorno in tv di Helena Prestes e Javier Martinez, attesissimi ospiti della puntata di Verissimo del 15 febbraio. La coppia, però, lunedì prossimo sarà protagonista di un'altra trasmissione molto amata dal pubblico: gli Helevier si sfideranno a Celebrity Chef e una giuria stabilità chi dei due è più bravo in cucina.

Il racconto della relazione a Verissimo

L'attesa dei fan di Helena e Javier sta per terminare: domani, 15 febbraio, i due saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e parleranno a lungo del loro amore e di cosa stanno progettando per il futuro.

Quest'intervista è stata registrata alcuni giorni fa, quindi in rete circolando le anticipazioni di quello che è accaduto in studio in quell'occasione.

Si dice che la modella e il pallavolista avrebbero raccontato alla conduttrice le emozioni che hanno vissuto il giorno in cui hanno festeggiato il loro primo anniversario, un traguardo importantissimo e nel quale pochi avrebbero creduto ai tempi del Grande Fratello.

Le abilità culinarie di Helena e Javier

Se il 15 febbraio saranno a Verissimo, il giorno dopo gli Helevier si cimenteranno con una sfida inedita: lunedì 16, infatti, Helena e Javier saranno protagonisti di una nuova puntata di Celebrity Chef.

La modella e il giocatore di pallavolo si confronteranno in cucina: con l'aiuto di professionisti, i due prepareranno un menu che poi sarà assaggiato e valutato da una giuria di esperti.

Al termine dell'appuntamento che andrà in onda su Tv8, Alessandro Borghese eleggerà il vincitore di questo faccia a faccia tutto da seguire.

San Valentino al lavoro

Oggi, sabato 14 febbraio, Helena ha fatto una dolce dedica a Javier per San Valentino.

Anche se si trova a Milano per diversi impegni di lavoro, la modella non ha perso l'occasione per omaggiare il fidanzato con parole d'amore e con una canzone dal titolo piuttosto eloquente, "Ho trovato il mio per sempre".

Insomma, i prossimi giorni saranno pieni per i fan della coppia che più di un anno fa è stata ribattezzata gli Helevier e che continua ad essere protagonista in televisione con interviste e ospitate nei programmi più seguiti e amati dal pubblico.