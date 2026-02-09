La nuova edizione di Celebrity Chef è iniziata da quasi un mese, ma dell'ospitata di Helena Prestes e Javier Martinez non si sa ancora nulla. Sono tantissimi i fan che aspettano di rivedere i loro beniamini in televisione dopo quasi un anno, e a condividere quest'impazienza è anche il signor Mariano, padre del pallavolista e suocero della modella. L'uomo ha scritto sui social che sta guardando tutte le puntate della trasmissione di Tv8 nella speranza di vedere la sfida tra gli Helevier.

Le parole del suocero di Helena

Quella che è iniziata il 9 febbraio potrebbe essere la settimana giusta per rivedere Helena e Javier in tv, o meglio questo è quello che si augurano i loro tanti sostenitori.

L'ospitata della coppia a Celebrity Chef, infatti, continua a slittare dalla metà di gennaio e i fan stanno perdendo la pazienza.

Tra le persone che non vedono l'ora di assistere alla sfida ai fornelli tra Prestes e Martinez c'è anche il signor Mariano, ovvero il papà dell'ex concorrente del Grande Fratello.

"Sto guardando tutte le puntate, ma ancora niente dei miei due figli", ha scritto il padre del pallavolista su Facebook.

L'ho sempre detto che Papà Orso sta messo peggio di noi....😭🥹❤️

(I miei due figli...mi sto disperando..aiut)#helevier pic.twitter.com/2je4IWUYX8 — Antonella.Cica★★★ 🦋 (@AntonellaCica) February 9, 2026

L'affetto del fandom per Mariano Martinez

Il commento di Mariano ha conquistato tutti, in particolare chi sa quando l'uomo è stato importante per far aprire gli occhi a Javier sul sentimento che ha sempre provato per Helena.

"Lui sta messo peggio di noi", "Li ha chiamati i suoi figli, mi sto disperando", "Papà Orso nuovo idolo", "Una persona straordinaria", "Unico", "Quest'uomo è troppo tenero", "Mariano uno di noi", "Anche lui non vede l'ora di guardarli in tv", "Che cucciolo", "Troppo carino", "Lo amo, dolce e iconico", si legge su X in queste ore.

Quando andrà in onda la sfida

Ad oggi, 9 febbraio, non c'è ancora una data certa su quando sarà trasmessa la sfida tra Helena e Javier a Celebrity Chef.

Sicuramente i due sono tra gli ospiti dell'edizione che è iniziata a metà gennaio, ma per il momento non è stato svelato il giorno in cui sarà possibile vederli dietro ai fornelli alle prese con ricette e preparazioni di piatti che poi saranno assaggiati e votati dalla giuria capeggiata dal presentatore Alessandro Borghese.