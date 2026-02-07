Sono passati dodici mesi da quando Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di trasformare la loro amicizia in qualcosa di più importante e profondo. Oggi, 7 febbraio, la modella e il pallavolista festeggiano un anno d'amore e già dalle prime ore del mattino si sono scambiati dolci dediche sui social.

La dichiarazione d'amore di Helena

Chi ha seguito l'edizione 2024/2025 del Grande Fratello ricorderà il momento in cui Helena e Javier si sono fidanzati: complice una cena nel tugurio, il rapporto tra la modella e il pallavolista è cambiato proprio il 7 febbraio di un anno fa.

La prima a festeggiare questo importante traguardo sui social è stata Prestes con una dolcissima dedica al compagno.

"Sono davvero felice di essere arrivata fino a qui con te. Ogni volta che torno tra le tue braccia, mi sento protetta. Non c'è niente di più bello che averti come partner. Averti nella mia vita è la cosa migliore che potessi desiderare", ha scritto la 35enne accanto ad una foto in bianco e nero di lei e Martina abbracciati in barca.

Il simpatico ricordo di Javier

Se la dedica di Helena a Javier è stata dolce e commovente, quella di lui è stata più ironica e con un chiaro riferimento agli attriti che hanno avuto i primi mesi al Grande Fratello.

Su Instagram, infatti, Martina ha pubblicato il frame di una discussione che ha avuto con Prestes nella casa, quella nel corso della quale le disse che non avrebbe preso neppure un caffè con lei all'esterno.

"Alla fine abbiamo preso tanti caffè e non solo. Buon anniversario cavalla pazza mia. Ti amo", ha scritto il 30enne sul suo profilo social.

ecco la dedica di orso per il loro primo anno insieme 🥹

poche parole per racchiudere un mondo il loro quel caffè da non prendere insieme a prenderlo a casa loro cavalla pazza perché lui ama chiamarla così la sua cavallina e quel ti amo che ora non smette più di dirle #helevier pic.twitter.com/0f5aQR5frQ — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 7, 2026

L'hashtag creato dal fandom per l'anniversario

A festeggiare questo anniversario non sono solo Helena e Javier, ma anche tutti i loro fan.

Da ore, infatti, su X impazza un hashtag creato dal fandom della coppia per questa giornata così speciale: "1annohelevier" sono le parole che i sostenitori di Prestes e Martinez stanno usando per dedicargli messaggi d'affetto tramite i social.

Anche se è passato molto tempo dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale la modella e il pallavolista hanno partecipato, l'amore della gente nei loro confronti è cresciuto.