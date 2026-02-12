Aumentano gli appuntamenti tv con protagonisti Helena Prestes e Javier Martinez: nei prossimi giorni, infatti, la coppia sarà prima a Verissimo e poi a Celebrity Chef. L'intervista di Silvia Toffanin agli Helevier è stata registrata poche ore fa e sarà trasmessa su Canale 5 domenica 15 febbraio a partire dalle ore 15:30. Le anticipazioni del web svelano che i due parleranno del loro primo anniversario e dei progetti che stanno facendo per il futuro.

La data del ritorno degli Helevier su Canale 5

Che Helena e Javier sarebbero stati ospiti a Verissimo si vociferava da alcuni giorni, ma in queste ore è arrivata la conferma ufficiale: la modella e il pallavolista saranno protagonisti della puntata del people-show che andrà in onda domenica 15 febbraio.

Silvia Toffanin intervisterà la coppia a diversi mesi di distanza dall'ultima volta, e soprattutto a ridosso di un importante traguardo: il primo anno di fidanzamento.

Sono passati poco più di dodici mesi, infatti, da quando Prestes e Martinez hanno deciso di trasformare la loro amicizia in qualcosa di più profondo e importante e su Canale 5 dovrebbero parlare a lungo di come hanno vissuto quest'anno d'amore.

La sfida a Celebrity Chef il 16 febbraio

L'ospitata a Verissimo non sarà l'unica per gli Helevier nei prossimi giorni: dopo una lunga attesa, infatti, i fan hanno saputo che la sfida tra Helena e Javier a Celebrity Chef andrà in onda lunedì 16 febbraio a partire dalle ore 20:20 su Tv8.

Sono ben due, dunque, gli appuntamenti televisivi con una delle coppie più amate e seguite dell'ultimo periodo, quella che si è formata nella casa del Grande Fratello e che si è consolidata nella quotidianità e lontano da occhi indiscreti.

Novità in arrivo per Helena e Javier

Tornando all'ospitata di Helena e Javier a Verissimo, i profili social della trasmissione hanno anticipato che domenica prossima i due parleranno del loro primo anniversario, ma non solo.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, gli Helevier confideranno a Silvia Toffanin quali sono i loro progetti per il futuro, ovvero una serie di novità professionali e private che si concretizzeranno a breve per la gioia delle tantissime persone che li supportano.