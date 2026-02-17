La puntata di Celebrity Chef con ospiti Helena Prestes e Javier Martinez è stata tra le più seguite di questa edizione. Il 16 febbraio, infatti, gli ascolti del programma di Tv8 sono saliti un bel po' rispetto al solito (circa 70.000 spettatori in più e lo share al 2%) e secondo i fan il merito sarebbe tutto della coppia.

Ottimi ascolti per la sfida in cucina tra Helena e Javier

C'era grande attesa per l'ospitata di Helena e Javier a Celebrity Chef e gli ascolti della puntata che è andata in onda il 16 febbraio sembrano confermarlo.

A guardare la sfida in cucina tra gli Helevie sono state 435.000 persone (lo share ha superato il 2%), circa 70.000 in più rispetto a quelle di venerdì scorso e oltre 100.000 in più rispetto a quelle di giovedì.

Il programma condotto da Alessandro Borghese, dunque, ha ottenuto numeri importanti nel giorno in cui a confrontarsi sono stati gli amatissimi ex concorrenti del Grande Fratello.

e poi si chiedono perché li invitano ovunque 💅🏻#helevier pic.twitter.com/YDAuA0r37m — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 17, 2026

La gioia dei fan della coppia

In pochi giorni Helena e Javier sono stati ospiti a Verissimo e a Celebrity Chef, e in entrambi i casi sono stati seguitissimi e commentatissimi sui social.

"La puntata con loro è stata un successo", "Non avevo dubbi", "Li aspettavamo tutti", "Bravissimi", "Un programma tutto loro sarebbe il top", "Alla faccia dei rosiconi", "E poi c'è chi si chiede perché li invitano ovunque", "Lo sapevo", si legge su X in queste ore.

Gli Helevier tra affetto e critiche

Se da un lato c'è chi supporta Helena e Javier e tutto quello che fanno, dall'altro c'è chi non si lascia scappare l'occasione per metterli in discussione.

Anche in merito agli ascolti della puntata di Celebrity Chef con ospiti gli Helevier c'è chi ha avuto da ridire, in particolare sul fatto che sarebbe stata un successo.

"Il 2% sarebbe un successo? Che ridere", "State costruendo una realtà che non esiste, tornate con i piedi per terra", "Ma cosa state dicendo? Quest'anno ci sono state puntate molto più seguite, basta guardare i dati", "Le puntate con Carmen Di Pietro, Giulio Berruti e Marta Zoboli hanno fatto meglio, stateci", questi sono i commenti degli utenti che non apprezzano particolarmente la coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello un anno fa.