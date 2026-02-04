Dopo essersi concessa 24 ore di relax in un resort con Javier Martinez, Helena Prestes è tornata al lavoro. Tramite il suo profilo Instagram, la modella ha raccontato ai fan una parte del progetto al quale sta partecipando in questi giorni e che coinvolge anche altre "star" della moda e dei social come Chiara Ferragni.

Nuovo traguardo professionale per Helena

Da alcune ore Helena è a Gstaad, in Svizzera, per partecipare ad un evento molto importante organizzando da un popolarissimo brand di moda.

Prestes è tra le guest star di questo progetto che coinvolge modelle e influencer molto conosciute, a partire da Chiara Ferragni.

L'altra sera, ad esempio, la 35enne ha cenato allo stesso ristorante dell'ex moglie di Fedez (si intuisce dalle foto che hanno postato su Instagram al medesimo orario) e i suoi fan sperano che questo primo incontro possa essere l'inizio di un sodalizio professionale tra le due.

Sicuramente nei prossimi giorni si scoprirà qualcosa in più sull'evento e sul ruolo che avrà Helena, che già da tempo testimonial di punta di questo brand famoso in tutto il mondo.

Ci sarà l’incontro supremo tra le due queens?!🤪🥰

(sarà lei che intervisterà hele? si riferiva a lei nella live?)

Vedremo🥹🫠🙃🥳#helevier pic.twitter.com/irDkOh8qBA — helenaejavi (@helenaejavi) February 3, 2026

La curiosità dei fan

Helena è in Svizzera da meno di 24 ore, ma i suoi fan fremono dalla curiosità di sapere cosa farà assieme a tutte le altre influencer che stanno partecipando al suo stesso evento.

"Ci sarà l'incontro tra lei e queen Ferragni?"; "Voglio vedere tutto", "Lavorano per lo stesso brand, che soddisfazione", "Chissà cosa sta combinando", "Non si ferma mai", "La ammiro troppo", "Più la criticano e più lei lavora, non smettete mai", "Helena più forte degli hater, guardate dove è arrivata", si legge su X in queste ore.

I primi giorni in Italia dopo il viaggio in Brasile

Non è passata neanche una settimana da quando Helena è tornata in Italia dopo aver trascorso circa tre settimane in Brasile al capezzale del papà.

In questi giorni la modella si è divisa tra impegni di lavoro e giornate di relax insieme al fidanzato Javier, che ha riabbracciato nel weekend e con il quale si è concessa una breve fuga romantica fuori città.

Da più di un anno la carriera di Prestes è in forte ascesa, e i suoi ultimi progetti sembrano confermare che il successo che sta avendo è solo all'inizio.