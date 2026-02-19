Una risposta di Helena Prestes su X ha colpito tutto il suo fandom: con un semplice "infatti" e alcune emoji tristi, la modella ha dato ragione a chi si è lamentato delle continue domande su Javier Martinez nelle live che lei fa da sola sui suoi profili social. La 35enne, dunque, non ha nascosto la sua delusione per l'invadenza di alcuni fan, in particolare di quelli che vorrebbero sempre vederla con il fidanzato in ogni contenuto che pubblica sul web.

Il commento di Helena che non passa inosservato

Le live che Helena fa su TikTok e su Instagram sono sempre un grande successo, ma in alcune occasioni c'è chi supera il limite.

Anche la modella ha concordato con chi si è lamentato dell'eccessiva invadenza di alcuni fan, soprattutto quelli che nelle dirette non fanno altro che chiede di Javier e del perché non è lì in quel momento.

"Lei è sempre così gentile a mantenere le promosse e voci che fate? Rompete le scatole con i vostri commenti e le domande su Javier. Ma chi siete per dirle cosa deve fare? La prossima volta andate a letto", è questo il tweet al quale Prestes ha deciso di rispondere l'altro giorno.

"Infatti", è la stata la sintetica ma efficace replica con la quale la 35enne ha dato ragione a chi non sopporta più le continue richieste su Martinez e sui contenuti di coppia.

Le opinioni degli utenti di X

Lo sfogo di Helena è stato accolto con grande solidarietà da tutti quei fan che la pensano come lei su chi starebbe superando il limite in live.

"Tu sei una grande donna, vai avanti e non pensare a queste invidiose", "Ha fatto bene", "Aveva promesso una live e poi sono arrivati ospiti a casa, ha cercato di accontentare tutti", "Che pesantezza con queste domande su Javier, basta", "Nessuno vi obbliga a seguirla, se non vi piace andate altrove", "Per una volta che non fa vedere Javier impazziscono, siamo alla follia", si legge su X in questi giorni.

Javier versione fotografo innamorato

L'altro giorno Helena ha voluto condividere con i suoi follower alcune foto che le ha fatto Javier, in particolare quattro scatti che le sono piaciuti molti.

Non è la prima volta che Martinez si improvvisa fotografo e chi supporta la coppia non può non apprezzare gli shooting che fa alla bellissima fidanzata.