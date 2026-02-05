In questi giorni a Gstaad, in Svizzera, si è svolto un evento molto importante organizzato da uno dei brand di moda più popolari al mondo. Helena Prestes ha condiviso esperienze, sfilate e cene con alcune delle influencer più famose, da Giulia De Lellis alle sorelle Chiara e Valentina Ferragni: le foto di questo "quartetto" hanno ottenuto tantissimi like e altrettanti commenti sui social.

L'esperienza di lavoro tra le star dei social

La carriera di Helena è in forte ascesa, e a confermarlo è l'evento al quale è stata invitata in questi primi giorni di febbraio.

Prestes ha partecipato a diverse experience organizzate da un brand di moda famoso in tutto il mondo, e lo ha fatto insieme a tante influencer da milioni di followers su Instagram.

Sul suo profilo social, infatti, la 35enne ha pubblicato le foto che ha scattato con Giulia De Lellis, Valentina e Chiara Ferragni nelle ultime ore e tutti i post hanno ricevuto centinaia di "mi piace" e commenti.

La modella di origini brasiliane si è rilassata, ha assistito a sfilate in esclusiva e ha cenato con le colleghe in ristoranti altolocati del posto.

La soddisfazione del fandom di Helena

Le foto che Helena ha fatto con le sorelle Ferragni e Giulia De Lellis hanno conquistato i suoi fan, tant'è che sono diventati virali su tutte le piattaforme social (da Instagram a X).

"Che belle", "Tutte stupende, ma Helena ha qualcosa in più", "Brava, che soddisfazioni che ci stai dando", "Meravigliose", "La bellezza naturale di Helena batte tutte", "Helena è una vera amica delle donne", "Wow", "Brilla in questi scatti", si legge sul web in queste ore.

Sorrisi e preoccupazione per la salute del papà

Anche se in montagna ha sfoggiato il suo più bel sorriso, Helena è ancora molto preoccupata per le condizioni di salute di suo padre.

Come ha raccontato la modella in una recente intervista, il papà ha avuto un ictus qualche settimana fa e attualmente è ancora ricoverato in ospedale.

Prestes è stata costretta a rientrare in Italia perché aveva molti impegni di lavoro in agenda, a partire da quello a Gstaad con tante altre influencer ed esponenti della moda con profili Instagram da milioni di followers.