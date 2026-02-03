Oggi, 3 febbraio, è stata pubblicata una nuova intervista di Helena Prestes: dopo aver trascorso quasi tre settimane in Brasile, la modella si è raccontata sulle pagine di Chi Magazine e lo ha fatto senza filtri. La 35enne ha spiegato perché ha scelto di stare accanto al papà nonostante lui non ci sarebbe stato per gran parte della sua vita, e le parole che ha usato hanno commosso tutti.

Il racconto di Helena del viaggio in Brasile

Sono passati pochi giorni da quando Helena è tornata a casa, ma sui social ha raccontato solo una parte di quello che ha vissuto in Brasile per circa tre settimane.

In un'intervista che ha rilasciato al suo rientro in Italia, però, Prestes ha spiegato cosa l'ha spinta a partire nonostante il suo rapportocon il papà non fosse idilliaco da un po' di tempo.

Dopo aver parlato dell'ansia che ha provato nelle ore in cui non si sapeva dove fosse suo padre, la modella ha aggiunto: "Mi sono dovuta trattenere più del previsto perché è peggiorato e ha avuto alti e bassi continui".

"Tra noi non è mai stato facile, appariva e poi spariva. Dai mesi sette anni non c'è più stato e mi sono chiesta perché io ci sarei dovuta essere per lui in questo momento", ha proseguito la 35enne nel suo toccante racconto.

La consapevolezza e l'orgoglio

Le settimane in Brasile non sono state facili per Helena, ma la sorella, il nipote e le amiche l'hanno aiutata a distrarsi tra una visita in ospedale e un'altra all'appartamento del papà.

Prestes ha deciso di stare accanto a suo padre nonostante tutto, e oggi si dice orgogliosa di questo: "Ho fatto del mio meglio e ho scelto una direzione, quella della luce. Ho imparato a restare anche quando fa male e quindi farò la figlia quando servirà".

Il ruolo di Javier nella vicenda

Quando le è stato chiesto come è stato vivere lontana da Javier per circa tre settimane, Helena ha risposto che la distanza ha creato qualche problemino di comunicazione, ma il loro amore è più forte di tutto.

"Lui è stato il primo a dirmi -vai- anche perché il papà è uno solo", ha dichiarato la modella al suo rientro in Italia.

Il primo abbraccio con Martinez dopo questo periodo difficile, inoltre, la 35enne lo ha definito "un attimo infinito".