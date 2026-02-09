L'altra sera Helena Prestes è riuscita a radunare circa 15.000 fan su TikTok: senza alcun preavviso, la modella ha avviato una diretta nel corso della quale ha mostrato alcuni capi del suo brand e ad un certo punto le è venuto in mente di telefonare a Javier Martinez per fargli uno scherzo. La 35enne ha fatto credere al fidanzato di aver scoperto di essere in dolce attesa, ma lui l'ha sgamata subito e tutto è finito con dolci parole e risate.

Lo scherzo non riuscito

Domenica scorsa Javier ha giocato in trasferta, quindi dopo la partita ha preso un bus che l'ha riportato a casa da Helena.

Nell'attesa di ricongiungersi con il fidanzato, la modella ha deciso di fare una diretta su TikTok: dopo aver pubblicizzato alcuni capi del suo brand di vestiti fatti all'uncinetto, Prestes si è organizzata per provare a fare uno scherzo al compagno.

Mentre erano al telefono, la 35enne ha detto al pallavolista che nel pomeriggio era andata in farmacia: "Ho fatto il test, indovina? Non so cosa fare, sono un po' agitata".

Javier non è caduto nella "trappola", anzi ha subito risposto: "Non è vero, mandami una foto. Non me l'avresti mai detto così, è uno scherzo".

vedrò questo scherzo in loop sarà la mia serotonina vi giuro mi stavo pisciando sotto lei è fantastica è veramente un uragano di sana follia

lui vabbè dolcissimo 😍 pic.twitter.com/nn17jTiX2t — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 8, 2026

I numeri di Helena in live su TikTok

La diretta improvvisata di Helena dell'altra sera è stata seguitissima: 15.000 fan si sono collegati con il profilo TikTok della modella e hanno assistito allo scherzo che ha provato a fare a Javier.

"Ancora una volta si riconferma la regina assoluta delle live", "Guardate che numeri", "Mi ha fatto troppo ridere", "Fantastica", "Solo lei ci riesce", "Ha questi risultati senza avvisare, pensate se desse gli appuntamenti come fanno tutti gli altri", si legge su X in queste ore.

Il commenti del fandom allo scherzo

Lo scambio di battute che c'è stato l'altra sera in live tra Helena e Javier, ha conquistato tutte le persone che li supportano da oltre un anno.

"Riguarderò questo scherzo in loop", "Lei è fantastica e lui è dolcissimo", "Li adoro", "La conosce troppo bene, non ci ha creduto neanche un secondo", "Non smetto di ridere", "Non ci è cascato", "Lei è matta", "Carini", sono alcuni dei commenti che i fan hanno scritto sui social alla fine della diretta della modella.