Gli haters non danno tregua a Helena Prestes, ma lei sceglie di non rimanere in silenzio. Nel corso di una live che ha fatto oggi, 25 febbraio, la modella ha risposto a tono ad una serie di commenti negativi: a conquistare tutti i suoi fan, però, è stata la breve canzoncina che la 35enne ha improvvisato e poi dedicato a chi continua a criticarla ma non si lascia sfuggire nulla di quello che fa.

La mossa di Helena che conquista il fandom

In queste ore Helena ha fatto un lungo viaggio in treno e per passare il tempo ha avviato una diretta su TikTok.

Mentre chiacchierava con i suoi fan, però, l'ex concorrente del Grande Fratello si è imbattuta in alcuni commenti negativi e ha scelto di non ignorarli.

Per replicare agli haters che da quasi un anno la tormenterebbero con critiche e attacchi sui social, Prestes ha improvvisato una canzoncina che ha conquistato tutti.

"La mia felicità ti fa male, ma sei qui a guardare", è la frase che la modella ha intonato in live oggi.

La tigra ha tigrato.. fallitazzi che non siete altro

🎵🎶 La mia felicità ti fa male però sei qui a guardare 🎤🎵🎶#heleners #tigres pic.twitter.com/2wGuKbsrHT — gio 🐅🏳️‍🌈🇵🇸 (@giopy79) February 25, 2026

Ad un'utente che continuava a punzecchiarla, invece, la 35enne ha rivolto quest'altra frecciatina: "Sei proprio una ragazzina, torna al liceo tesoro".

La reazione dei supporters

Le frecciatine che Helena lancia agli haters sono uno dei motivi per i quali i fan la adorano, ovvero perché riesce a zittire chi la critica con poche parole.

"La tigra ha tigrato ancora una volta", "Siete proprio dei falliti", "Lei è il top come sempre", "Applausi a scena aperta", "Fatevi una vita e mollatela", "L'ho adorata", "Gliele ha cantate in tutti sensi", "Stupenda e chiarissima", "Come asfalta lei nessuno", "Non ne può più e ha ragione", "Vi ha graffiato a tempo di musica", "92 minuti di applausi", "Mi fa morire dal ridere", si legge su X il 25 febbraio.

Conto alla rovescia per il compleanno di Javier

Tra due giorni, ovvero il 27 febbraio, Javier compirà 31 anni e in tanti sono curiosi di scoprire che farà Helena per l'occasione.

Interpellata in live su cosa ha organizzato per il compleanno del fidanzato, la modella è rimasta sul vago confermando che ha preparato diverse cose che probabilmente mostrerà solo dopo averle fatte alla sua dolce metà.

"Se gli farò qualche sorpresa? Sì, certo", ha tagliato corto Prestes.