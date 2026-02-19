Da diversi mesi Helena Prestes comunica con i suoi fan più stretti tramite un canale dove pubblica contenuti esclusivi, ovvero solo per chi è abbonato. Di recente il costo mensile di quest'iscrizione era quasi raddoppiato, ma le lamentele devono aver spinto la modella a fare un passo indietro: dal 18 febbraio, infatti, chi vorrà vedere foto e video esclusivi pagherà 3,99 euro al mese (e non 6,99).

La comunicazione di Helena sui social

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Helena lavora molto anche sui social: tutto quello che pubblica la modella sui propri account, infatti, ottiene migliaia di "mi piace" e altrettante condivisioni.

Prestes ha anche aperto un canale al quale si può accedere solo pagando un abbonamento mensile, una specie di "via preferenziale" per quei fan che sono curiosi di sapere tutto della sua vita professionale e privata.

Nel fandom della modella, però, ultimamente c'era un po' di malcontento per l'aumento del prezzo di questi contenuti esclusivi, ma la situazione è rientrata grazie ad una mossa a sorpresa della 35enne.

"Vi faccio questa storia in stazione per dirvi che il canale è tornato a 4 euro, vi mostrerò molte cose", ha detto Helena quando ha comunicato ai suoi sostenitori che il costo dell'abbonamento al suo account è sceso da 6,99 a 3,99 euro.

Hele ci avvisa che il canale esclusivo è tornato a 4 € per tutti . Ci saranno tanti contenuti del backstage e tantissime altre novità. Correte a iscrivervi 👇🏻🤍#heleners pic.twitter.com/ZgrrcdVLRs — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) February 18, 2026

La reazione del fandom

La notizia che il costo dell'abbonamento su Instagram è sceso di tre euro, ha reso felici tutti i fan che seguono quotidianamente Helena sui social.

"Corriamo a iscriverci, posterà tante cose esclusive", "Io non l'avrei mollata neanche se l'avesse lasciato a 6 euro", "Evidentemente stava perdendo molti abbonati, anche perché il prezzo era decisamente alto", "Lei è un mito assoluto", "Ma io ho sempre pagato 3,99, come è possibile?", "L'aumento forse era solo per i nuovi iscritti", "Fantastica", "Questa ragazza è un diamante raro", "Le invidiose la stavano massacrando per questo e lo ha abbassato", si legge su X in questi giorni.

I progetti di lavoro a Milano

L'altra sera Helena ha preso un treno e ha raggiunto Milano, dove nei prossimi giorni sarà impegnata su diversi progetti. Il 19 febbraio, ad esempio, la modella ha posato per uno shooting e sui social ha pubblicato alcuni scatti in anteprima. Anche Javier sta lavorando molto, e proprio in queste ore ha partecipato ad un servizio fotografico di un brand brasiliano che lo ha voluto come testimonial.