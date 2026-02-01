Cosa ha fatto Helena Prestes quando è tornata a casa? I fan se lo sono chiesti per ore, ed è stata la stessa modella a soddisfare la loro curiosità pubblicando foto e video della sua prima giornata a Terni dopo quasi tre settimane d'assenza. La 35enne si è fatta coccolare dal fidanzato Javier Martinez, poi si è data da fare per togliere le decorazioni natalizie e infine ha condiviso un messaggio di speranza e positività con tutto il suo fandom.

L'attesissima reunion tra Helena e Javier

Lo scorso 31 gennaio Helena e Javier si sono rivisti dopo circa tre settimane di lontananza: la foto che ha ufficializzato la reunion tra gli Helevier è quella delle loro mani intrecciate in macchina subito dopo l'arrivo di lei a Terni.

Dopo essersi coccolati per tutto il pomeriggio, Prestes e Martinez hanno cenato insieme e successivamente lei si è messa al lavoro per disfare l'albero di Natale che era ancora al centro del salone di casa.

"Cosa sta facendo signora?", ha chiesto il pallavolista mentre riprendeva la fidanzata con il cellulare.

La risposta della modella è stata dolce e ironica allo stesso tempo: "Sto preparando l'albero per l'anno prossimo".

Mia dolce helena sai cosa amo di te?le tue parole sono sempre accompagnate dai fatti♥️ieri alla domanda di javi che fai signora?tu rispondi amore preparo l albero per l anno prossimo♥️ecco chiunque avrebbe detto disfo l albero tu no tu sei per costruire♥️sei speciale♥️ #helevier pic.twitter.com/3DKupb1WAZ — Mara (@Mara82045548) February 1, 2026

Le perle di saggezza condivise con i fan

Helena non ha dimenticato il suo fandom il giorno in cui è tornata a Terni, anzi ha voluto condividere con tutti i suoi sostenitori un bel pensiero di positività.

"Anche quando tutto ci viene tolto, resta sempre l'ultima libertà: scegliere come affrontare ciò che viviamo. Il senso della vita nasce dalla responsabilità con cui decidiamo il nostro cammino, persino nelle circostanze più difficile", è questa la perla di saggezza che Prestes ha pubblicato sui social poche ore fa.

L'affetto dei fandom per gli Helevier

I contenuti che Helena ha pubblicato nelle sue prime 24 ore a Terni dopo settimane d'assenza, hanno conquistato sia i suoi fan che quelli del suo amore con Javier.

"Tante coccole tra i nostri, non ce lo aspettavano no?", "Sai come amo di te? Che le parole che dici sono sempre accompagnate dai fatti"; "Sei speciale", "Lei vuole solo costruire, mai distruggere", "Finalmente hanno ricominciato a progettare il loro futuro insieme", si legge su X in queste ore.