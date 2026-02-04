Oggi, 4 febbraio, è stata pubblicata la prima intervista di Helena Prestes dopo il viaggio che ha fatto in Brasile per accudire il padre, in ospedale dopo un ictus. La modella ha parlato dell'importanza che ha avuto Javier Martinez in questo periodo così delicato della sua vita, delle incomprensioni che ci sono state tra loro a causa della lontananza e di cosa ha provato quando lo ha riabbracciato dopo quasi tre settimane.

Le dichiarazioni di Helena sul fidanzato

Non è passata neanche una settimana da quando Helena è rientrata in Italia, ma sono già tante le emozioni che ha vissuto tornando alla sua quotidianità.

In un'intervista a Chi Magazine, infatti, la 35enne ha parlato di come ha affrontato le giornate in Brasile al capezzale del padre, ma anche di quanto è stato importante Javier in quel periodo così complesso.

"Lui è stato fondamentale e molto lucido", ha raccontato la modella prima di svelare cosa ha messo alla prova la sua storia d'amore nelle ultime settimane.

"La distanza non è per noi, poi c'era l'ansia e un messaggio poteva sembrare aggressivo anche se non lo era. Lui è caliente ed è stato difficile spiegargli le cose da lontano", ha aggiunto l'ex concorrente del Grande Fratello.

L'emozione per il ritorno a casa

Lo scorso weekend Helena è tornata in Italia e, dopo una breve tappa a Milano, ha raggiunto Javier a Terni.

La modella ha descritto in maniera molto dettagliata il primo incontro con il fidanzato dopo il periodo che ha trascorso in Brasile, in particolare l'abbraccio che si sono scambiati quando lei è rientrata a casa.

"Ci siamo riabbracciati ed è stato bello, un attimo infinito", ha dichiarato Prestes.

"È stato bellissimo quando ci siamo riabbracciati un attimo infinito"❤️

Da sempre gli abbracci sono stati la loro forza il loro io ci sono #helevier pic.twitter.com/aMwuK2DhPS — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 3, 2026

La gioia condivisa con i fan

Quest'intervista di Helena ha commosso tutti i suoi fan non solo per le dichiarazioni su Javier, ma soprattutto per quelle sul perché ha deciso di stare accanto al padre nonostante lui non ci sia stato per gran parte della sua vita.

"Anima bella", "Invidio la sua forza", "Ha superato anche questa situazione complicata, è unica", "Sei un esempio", Si merita il mondo", "Bellissime parole", "L'ho scelta dal primo giorno e sono sempre più fiera di lei", si legge su X nelle ultime ore.