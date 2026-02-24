Tra tre giorni, quindi il 27 febbraio, Javier Martinez compirà 31 anni e Helena Prestes si sta preparando a festeggiarlo in grande. Mentre era in live su TikTok, però, la modella è sembrata un po' infastidita dalle domande di chi voleva sapere se ha organizzato qualche sorpresa per il compleanno del fidanzato, infatti si è limitata a rispondere "sì, certo".

Fredda risposta di Helena in diretta

Venerdì 27 febbraio Javier compirà gli anni e i fan sono pronti a festeggiarlo con dediche speciali e regali.

Tra i sostenitori di Martinez c'è chi è curioso di sapere cosa farà Helena quel giorno, infatti in live hanno provato a scucirle qualche informazione su quello che sta preparando.

"Se sto organizzando qualcosa per il compleanno? Sì, certo", si è limitata a rispondere Prestes mentre era in diretta su TikTok.

La modella non si è sbilanciata in nessun modo sulle sorprese che farà al fidanzato, ma ha mostrato un pizzico di fastidio per la curiosità che alcune persone hanno sulla sua vita privata.

La reazione dei fan sui social

La risposta ermetica di Helena sul compleanno di Javier ha strappato un sorriso a molti fan, soprattutto a quelli che non condividono il comportamento troppo invadente di alcuni.

"Arco e frecce", "Ma come si fa a non amarla?", "Ha fatto bene a non dire niente", "Follia pensare che svela in anteprima cosa ha preparato", "La nostra queen", "Se si chiama sorpresa ci sarà un motivo", "La gente è troppo impicciona", "Domande fuori luogo come sempre", "Non ci racconterà nulla prima ed è giusto così", "Ogni live ci regala una perla", "Le sorprese non si dicono", "Le sue facce mi fanno volare", "Ma smettetela di essere così invadenti", si legge su X in queste ore.

La richiesta di separare i singoli dalla coppia

Solo pochi giorni fa Helena ha chiesto a chi la segue sui social di non pensare solo alla sua storia d'amore con Javier, anzi di iniziare a supportare entrambi anche nelle loro professioni.

La modella vorrebbe più sostegno da parte dei fan nei progetti ai quali lavora, e non è un caso se ultimamente si è mostrata un po' infastidita quando le sono state fatte domande su questioni private delle quali preferisce non parlare, almeno in questo momento.
