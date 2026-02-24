Tra tre giorni, quindi il 27 febbraio, Javier Martinez compirà 31 anni e Helena Prestes si sta preparando a festeggiarlo in grande. Mentre era in live su TikTok, però, la modella è sembrata un po' infastidita dalle domande di chi voleva sapere se ha organizzato qualche sorpresa per il compleanno del fidanzato, infatti si è limitata a rispondere "sì, certo".

Fredda risposta di Helena in diretta

Venerdì 27 febbraio Javier compirà gli anni e i fan sono pronti a festeggiarlo con dediche speciali e regali.

Tra i sostenitori di Martinez c'è chi è curioso di sapere cosa farà Helena quel giorno, infatti in live hanno provato a scucirle qualche informazione su quello che sta preparando.

"Se sto organizzando qualcosa per il compleanno? Sì, certo", si è limitata a rispondere Prestes mentre era in diretta su TikTok.

La modella non si è sbilanciata in nessun modo sulle sorprese che farà al fidanzato, ma ha mostrato un pizzico di fastidio per la curiosità che alcune persone hanno sulla sua vita privata.

Io morta 🤣🤣🤣🏹🏹🏹…come si fa non amarla 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ovzP5XwDV0 — Caramella03🍭🧚‍♀️ (@Caramella0309) February 23, 2026

La reazione dei fan sui social

La risposta ermetica di Helena sul compleanno di Javier ha strappato un sorriso a molti fan, soprattutto a quelli che non condividono il comportamento troppo invadente di alcuni.

"Arco e frecce", "Ma come si fa a non amarla?", "Ha fatto bene a non dire niente", "Follia pensare che svela in anteprima cosa ha preparato", "La nostra queen", "Se si chiama sorpresa ci sarà un motivo", "La gente è troppo impicciona", "Domande fuori luogo come sempre", "Non ci racconterà nulla prima ed è giusto così", "Ogni live ci regala una perla", "Le sorprese non si dicono", "Le sue facce mi fanno volare", "Ma smettetela di essere così invadenti", si legge su X in queste ore.

La richiesta di separare i singoli dalla coppia

Solo pochi giorni fa Helena ha chiesto a chi la segue sui social di non pensare solo alla sua storia d'amore con Javier, anzi di iniziare a supportare entrambi anche nelle loro professioni.

La modella vorrebbe più sostegno da parte dei fan nei progetti ai quali lavora, e non è un caso se ultimamente si è mostrata un po' infastidita quando le sono state fatte domande su questioni private delle quali preferisce non parlare, almeno in questo momento.