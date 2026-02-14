Il 14 febbraio Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano il loro secondo San Valentino, ma lo faranno a distanza per motivi di lavoro. La modella ha voluto dedicare al compagno un video in bianco e nero e una canzone con un titolo piuttosto significativo: "Ho trovato il mio per sempre".

Il gesto social di Helena che emoziona

Un anno fa Helena e Javier vivevano ancora nella casa del Grande Fratello ed è proprio lì che hanno festeggiato il loro primo San Valentino.

Oggi, invece, la 35enne ha deciso di fare una dedica social al compagno, una storia su Instagram molto semplice ma allo stesso tempo significativa.

"V-day", ha scritto la modella accanto ad un vecchio video di Martinez in bianco e nero.

A colpire i fan, però, è stata la canzone che Prestes ha scelto per questo omaggio all'uomo al quale è legata da poco più di un anno: "I found my forever", ovvero "Ho trovato il mio per sempre".

Non è la prima volta che Helena parla di Javier come la persona con la quale sogna di costruire qualcosa di importante, in particolare la famiglia che un po' le è mancata quando era piccola.

Il supporto del fandom

La dedica di Helena a Javier ha emozionato tutti i loro fan, infatti sui social si possono trovare i commenti di chi si è commosso leggendo il testo della canzone che la modella ha pubblicato il giorno di San Valentino.

"Lui non è solo il suo San Valentino, ma la meta finale", "Ha trovato l'uomo con cui passare il resto della vita, sto piangendo", "Impossibile non commuoversi", "Lei è sempre così dolce", "Il suo per sempre", "Sono troppo belli", si legge su X il 14 febbraio.

Attesa per l'ospitata a Verissimo

Dopo aver festeggiato San Valentino, gli Helevier si prepareranno a riguardarsi in televisione.

Domenica 15 febbraio, infatti, andrà in onda l'intervista che Helena e Javier hanno rilasciato a Silvia Toffanin qualche giorno fa, quella nella quale hanno parlato del loro primo anniversario e dei progetti che stanno facendo per il futuro.

Il giorno seguente, lunedì 16, la coppia sarà protagonista di una puntata Celebrity Chef con una sfida ai fornelli che è stata registrata durante l'estate e che tutto il fandom aspetta di vedere da molti mesi.