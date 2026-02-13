Mariano Martinez è stato uno dei primi sostenitori degli Helevier, e qualche ora fa lo ha confermato dedicando dolcissime parole alla fidanzata del figlio. Sui social, infatti, l'uomo ha descritto Helena Prestes come il "tassello" che mancava per rendere la sua famiglia perfetta, e questo commento ha commosso i tantissimi fan della coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello poco più di un anno fa.

Le parole per Helena su Instagram

Il papà di Javier è fan di Helena da tempi non sospetti, anche quando il figlio la considerava solo un'amica al Grande Fratello.

Dopo averla conosciuta di persona, il signor Mariano ha rafforzato il pensiero positivo che ha sempre avuto su Prestes e l'altro giorno lo ha confermato dedicandole bellissime parole sui social.

"Quando la gente mi dice che Javier è unico, io rispondo di no perché ho tre figli e li amo tutti. Per noi è molto speciale anche Helena, che è quello che mancava alla famiglia", ha scritto l'uomo nella sua lingua madre su Instagram.

gesucri mi sto disperando per le parole di papà orso "Helena è quello che mancava alla famiglia" sono sicura che lui in lei rivede la sua Beatriz il bene che vuole a quella ragazza che sta rendendo felice suo figlio non è quantificabile è veramente una Martinez in più #helevier pic.twitter.com/CucGiDWaCU — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 12, 2026

L'emozione del fandom

Le parole di Mariano per Helena hanno commosso tutti quelle le hanno lette, soprattutto chi conosce la storia della famiglia Martinez.

"Mi sto disperando", "Quanto bene vuole alla ragazza che rende felice suo figlio", "Ho pianto", "Quest'uomo è troppo dolce", "Mi sono venuti i brividi", "Helena è una di famiglia ormai", "Che emozione", "L'hanno accolta da subito a braccia aperte", "Una dichiarazione d'affetto bellissima", "Sta tutto in queste parole", "Le belle persone si trovano", "Adoro quest'uomo", "Questi sono i legami veri e sinceri", si legge su X in queste ore.

Il ritorno della coppia in televisione

Di Helena e Javier si continuerà a parlare anche nei prossimi giorni perché sono previste due loro ospitate in altrettanti programmi tv.

Domenica 15 febbraio gli Helevier si racconteranno nel salotto di Verissimo, il giorno seguente saranno protagonisti di una puntata di Celebrity Chef su Tv8.

Sono passati molti mesi dall'ultima apparizione della coppia sul piccolo schermo, per questo i fan non vedono l'ora di emozionarsi con l'intervista di Silvia Toffanin e poi di divertirsi con la sfida ai fornelli tra i loro beniamini.