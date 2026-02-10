Dopo mesi di offese e attacchi gratuiti da parte degli hater, Helena Prestes ha iniziato a prendere provvedimenti. Oggi, 10 febbraio, la modella ha fatto una mossa che ha sicuramente spiazzato chi non vede l'ora di criticarla sui social: una diretta su Instagram alla quale hanno potuto partecipare solo i fan che sono abbonati al suo canale esclusivo.

La decisione di Helena che sorprende

Le dirette di Helena sui social sono sempre un successo, ma spesso i fan si sono lamentati dei commenti che gli hater scrivono durante le live, sia quelle su TikTok che quelle su Instagram.

Per provare a contrastare l'ondata di critiche che riceve quando sceglie di chiacchierare con i suoi sostenitori, poche ore fa la modella ha fatto una mossa inaspettata: una diretta esclusiva, ovvero accessibile solo a chi è abbonato al suo canale.

Questo semplice gesto ha permesso a Prestes di conversare serenamente con i suoi sostenitori di qualsiasi argomento, e gli hater non si sono potuti intromettere in nessun modo.

La live nell'esclusivo è tutta un'altra storia, sembrava più una videochiamata tra amiche, mi è piaciuta tantissimo, zero tossicità e tanto affetto! Brave a tutte le partecipanti 👏🏻👏🏻 💞 #helevier #prestinez pic.twitter.com/x0vDT5BFdR — anymore131106 (@anymore1106) February 10, 2026

La gioia del fandom

Chi ha partecipato alla live esclusiva di Helena non ha potuto non notare la differenza con le dirette precedenti, soprattutto per il clima sereno che si respirava in questa chiacchierata virtuale.

"Tutta un'altra storia", "Sembrava una videochiamata tra amiche", "Mi è piaciuta tantissimo", "Zero tossicità, solo affetto", "Brave a tutte le partecipanti"; "Ci siamo divertite un sacco", "Uno spasso", "Senza quelle ossessionate è stato tutto perfetto", "Brava Helena, fallo sempre", si legge su X il 10 febbraio.

La sfida con Javier a Celebrity Chef

Sempre in queste ore è stato ufficializzato il giorno in cui Helena e Javier torneranno in tv: la puntata di Celebrity Chef dedicata alla sfida tra gli Helevier, infatti, andrà in onda lunedì 16 febbraio.

La coppia manca dal piccolo schermo dallo scorso aprile (quando si è conclusa l'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato), e tra pochi giorni i due riappariranno dietro ai fornelli per una sfida da non perdere.

In primavera, inoltre, la modella sarà protagonista di un nuovo reality, The Fifty, che sarà disponibile su Prime Video ma che è stato registrato in autunno.