Nel giorno del primo anniversario con Javier Martinez, Helena Prestes ha preso una decisione che ha sorpreso la maggior parte dei suoi fan: chiudere i commenti su Instagram. Come hanno notato diversi utenti il 7 febbraio, non è più possibile scrivere un messaggio sotto agli ultimi post che la modella ha caricato sul suo profilo e la colpa di tutto questo sarebbe degli hater che continuerebbero a prendere di mira lei e il fidanzato con offese e critiche gratuite.

Il gesto di Helena che non passa inosservato

Solo pochi giorni fa sul web si parlava della decisione di Javier di rendere privato il suo profilo Instagram e limitare la possibilità di commentare i suoi post.

Oggi, 7 febbraio, anche Helena ha fatto qualcosa di simile per provare a contrastare gli attacchi degli hater, sempre pronti a criticarla sul lavoro e sulla vita privata.

Tra i sostenitori della modella, infatti, c'è chi ha notato che da alcune ore non si può più lasciare un commento sotto agli ultimi due post che Prestes ha caricato sul suo account, ovvero quelli sulle giornate che ha trascorso in Svizzera ospite di un famoso brand.

La reazione del fandom

I fan di Helena comprendono la sua scelta di chiudere i commenti su Instagram, anche se preferirebbero vivere sui social con maggiore serenità.

"Entrambi hanno chiuso i commenti per colpa di poche persone che continuano a fare figuracce", "Assurdo, questa gente sta facendo danni incredibili", "Questa situazione sta diventando insostenibile", "Segnaliamo questi hater, non è possibile che dobbiamo pagare tutti per la follia di alcuni", "Ma perché le rompono le scatole se non la apprezzano?

Andate altrove", "Tutta invidia", "Poverine, sono diventate patetiche", "Non riuscirete a rovinare il loro rapporto, smettetela", si legge su X in queste ore.

L'anniversario degli Helevier

Il 7 febbraio si sta parlando di Helena anche per l'importante traguardo che ha raggiunto con Javier: un anno di fidanzamento.

Esattamente dodici mesi fa, infatti, è cominciata una delle storie d'amore più seguite e chiacchierate degli ultimi tempi, nonché quella che continua a stare sulla bocca di tutti anche a distanza di molti mesi dalla fine del programma nel quale è nata.