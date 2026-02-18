L'altra sera Helena Prestes ha chiacchierato per circa mezz'ora con i suoi follower, e ad un certo punto ha accolto nella sua live un ragazzo pugliese. La modella si è divertita talmente tanto a parlare con questo fan, che ha deciso di invitarlo a Terni per realizzare qualche contenuto insieme, magari video simpatici da caricare sul proprio canale YouTube.

L'invito di Helena che spiazza

Javier era impegnato con gli amici, così Helena ha deciso di fare una live su TikTok: nonostante la stanchezza e il poco tempo a disposizione, la modella ha intrattenuto migliaia di fan e per alcuni minuti si è fatta aiutare da un ragazzo con il quale aveva già chiacchierato in una diretta di qualche giorno fa.

I due si sono sfidati, hanno riso e si sono divertiti per un po', poi Prestes ha avuto un'idea che ha colpito tutti: "Vieni a Terni, dove abito. Facciamo qualche video insieme, magari contenuti per YouTube. Ti faccio conoscere anche Javier".

In poche parole la 35enne ha invitato un suo sostenitore nella città dove vive: questa proposta ha colpito tutti, a partire dal diretto interessato che si è detto pronto ad affrontare la nuova "avventura".

che carina helena che lo invita da lei e javi a terniii 🫶🏻🫶🏻 (che ridere lui ahaha) pic.twitter.com/Y4swUIvGca — 🌻 𝓢𝓸𝓵𝓮𝓲𝓵 🌻 (@sunstateofmind_) February 18, 2026

L'insistenza di alcuni utenti infastidisce il fandom

Nel corso della live che Helena ha fatto l'altra sera, non sono mancate le domande su dove fosse Javier e sul perché non stava partecipando alla chiacchierata con i fan.

La modella ha provato a non dare troppo peso alle ripetute richieste sul suo fidanzato, ma una parte del fandom si è lamentata dell'atteggiamento invadente di alcuni utenti.

"La dovete mollare", "Ma questi non hanno capito proprio niente di loro", "C'è gente che non è capace di non pensare alla coppia per mezz'ora assurdo", "Non le reggo più", "Fa bene a fare le dirette nel canale esclusivo, lì nessuno rompe le scatole", "E basta, Helena è una persona singola", si legge su X in queste ore.

Il successo dell'ospitata a Celebrity Chef

Negli ultimi giorni Helena e Javier sono stati ospiti di due programmi tv: domenica pomeriggio si sono raccontati a Verissimo, lunedì sera si sono sfidati a Celebrity Chef.

Anche se è passato quasi un anno dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato, gli Helevier continuano ad essere richiestissimi e tutte le trasmissioni dove vanno fanno registrare ottimi ascolti.