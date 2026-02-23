Negli ultimi giorni Helena Prestes si è lasciata andare a parole e a gesti che hanno sorpreso una parte del suo fandom. In live su Instagram, ad esempio, la modella ha spiegato a chi la segue che le piacerebbe essere supportata anche nel suo lavoro e nei progetti che affronta senza Javier Martinez, che come lei è una persona indipendente e con un proprio percorso professionale.

La mossa di Helena che non passa inosservata

Mentre tornava a casa in treno, Helena si è imbattuta nel commento di un'utente di X che sembra aver espresso alla perfezione un suo pensiero.

"Noi diciamo di sostenere la coppia e i singoli, ma poi le visualizzazioni e i like ai post di lavoro sono pochi. Chi supporta la coppia, dovrebbe sostenere entrambi anche professionalmente", è il messaggio che Prestes ha apprezzato sui social qualche ora fa.

La ragazza che ha scritto queste parole ci ha tenuto a sottolineare che la modella le ha messo "mi piace" come a voler confermare che concorderebbe con lei al 100%.

"La pensa come me e lo ha spiegato anche in live, volete un disegnino?", ha concluso l'autrice di questo chiacchierato post.

Tutto ciò che ho detto io stamani la detto helena in live esclusivo..in piu a messo il like..x far capire la pensa come me..evidentemente tante fanpage sono x un singolo non x la coppia...adesso capite..o volete il disegnino.. pic.twitter.com/rG9pwzZvlV — veronica (@veronic46678443) February 22, 2026

Le opinioni dei fan su X

Anche in live su Instagram Helena si è un po' lamentata del fatto che molte persone la seguirebbero solo per la sua storia d'amore con Javier e ignorerebbero i suoi post di lavoro.

Nel fandom degli Helevier, però, c'è chi ci ha tenuto a precisare che supporta entrambi sia come coppia che come singoli.

"Sostengo due ragazzi che sono fidanzati, ma ho comprato prodotti del brand di lei e sono andata a vedere le partite di lui", "La cosa più giusta è seguirli nel loro lavoro, la coppia è una conseguenza", "Stimo entrambi da sempre, quindi li supporto anche da soli", "Sono due eccellenze nel loro campo", "Capisco perché Helena ci rimane male, lavora tanto e si parla solo della relazione con Javier", si legge su X in queste ore.

Le polemiche sulla nuova casa a Lecco

Nel weekend sui social si è discusso molto anche della casa che Helena ha comprato a Lecco, in particolare del fatto che sarebbe solo un suo investimento.

Diversi utenti hanno criticato Javier per non aver avuto un ruolo in questo progetto della fidanzata, se non quello di chi ci andrà a convivere non appena sarà finita la stagione sportiva.