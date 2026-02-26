Non sono passate neppure 24 ore da quando Helena Prestes ha annunciato la morte del papà sui social, ma è già tantissimo l'amore che ha ricevuto dai fan e dagli utenti del web in generale. Sono migliaia i messaggi d'affetto che sono stati scritti dopo la triste notizia, tutti rispettosi del momento delicato che stanno vivendo i familiari del signor Antonio, scomparso all'età di 62 anni dopo un ictus.
Le commoventi parole di Helena
Il papà di Helena non c'è più ed è stata lei stessa a comunicarlo sui social la sera del 25 febbraio.
La donna ha scelto dolci parole per il ricordare il padre e le ha scritte come se a pronunciarle fossero anche le sue sorelle Livia e Mariana.
"Ci hai insegnato tanto, ti porteremo sempre nel cuore", è il commovente messaggio che Prestes ha condiviso sul suo account di Instagram prima di chiedere rispetto del momento difficile che sta vivendo tutta la sua famiglia.
Quanto mi dispiace 😔❤️ pic.twitter.com/1hISJozTYk— ✨ Amanim ✨ (@amanim2024) February 25, 2026
Questa notizia ha scosso anche tutte le persone che sostengono la 35enne, le stesse che in queste ore si sono esposte con delicatezza per esprimere vicinanza e affetto nei confronti di Helena e dei suoi cari.
Il delicato supporto del fandom
Nelle ultime ore sui social sono stati pubblicati migliaia di messaggi pieni d'amore per Helena e per tutta la sua famiglia, la stessa che tutti hanno imparato a conoscere quando Prestes era ancora una concorrente del Grande Fratello.
"Quanto mi dispiace", "Un forte abbraccio", "So cosa significa", "Rispetto per questo momento"; "Condoglianze", "Sono felice che almeno è riuscita a vederlo e ad abbracciarlo", "Non sei sola", "Hele ti vogliamo bene", "Ti siamo vicini", "Un abbraccio enorme anche a Mariana e Livia", "Ho il cuore spezzato", si legge su X.
Il rapporto altalenante
Il legame tra Helena e suo padre non è stato rose e fiori, e la modella ne ha parlato in molte occasioni pubbliche.
Anche se è cresciuta in fretta e ha vissuto gran parte della sua vita lontana dal Brasile e dal papà, Prestes non ci ha pensato due volte a raggiungerlo quando ha saputo del suo incidente e dell'ictus che lo aveva provocato.
Lo scorso gennaio, infatti, la 35enne ha preso il primo aereo per San Paolo e ha assistito il padre Antonio per circa tre settimane.