Non sono passate neppure 24 ore da quando Helena Prestes ha annunciato la morte del papà sui social, ma è già tantissimo l'amore che ha ricevuto dai fan e dagli utenti del web in generale. Sono migliaia i messaggi d'affetto che sono stati scritti dopo la triste notizia, tutti rispettosi del momento delicato che stanno vivendo i familiari del signor Antonio, scomparso all'età di 62 anni dopo un ictus.

Le commoventi parole di Helena

Il papà di Helena non c'è più ed è stata lei stessa a comunicarlo sui social la sera del 25 febbraio.

La donna ha scelto dolci parole per il ricordare il padre e le ha scritte come se a pronunciarle fossero anche le sue sorelle Livia e Mariana.

"Ci hai insegnato tanto, ti porteremo sempre nel cuore", è il commovente messaggio che Prestes ha condiviso sul suo account di Instagram prima di chiedere rispetto del momento difficile che sta vivendo tutta la sua famiglia.

Questa notizia ha scosso anche tutte le persone che sostengono la 35enne, le stesse che in queste ore si sono esposte con delicatezza per esprimere vicinanza e affetto nei confronti di Helena e dei suoi cari.

Il delicato supporto del fandom

Nelle ultime ore sui social sono stati pubblicati migliaia di messaggi pieni d'amore per Helena e per tutta la sua famiglia, la stessa che tutti hanno imparato a conoscere quando Prestes era ancora una concorrente del Grande Fratello.

"Quanto mi dispiace", "Un forte abbraccio", "So cosa significa", "Rispetto per questo momento"; "Condoglianze", "Sono felice che almeno è riuscita a vederlo e ad abbracciarlo", "Non sei sola", "Hele ti vogliamo bene", "Ti siamo vicini", "Un abbraccio enorme anche a Mariana e Livia", "Ho il cuore spezzato", si legge su X.

Il rapporto altalenante

Il legame tra Helena e suo padre non è stato rose e fiori, e la modella ne ha parlato in molte occasioni pubbliche.

Anche se è cresciuta in fretta e ha vissuto gran parte della sua vita lontana dal Brasile e dal papà, Prestes non ci ha pensato due volte a raggiungerlo quando ha saputo del suo incidente e dell'ictus che lo aveva provocato.

Lo scorso gennaio, infatti, la 35enne ha preso il primo aereo per San Paolo e ha assistito il padre Antonio per circa tre settimane.