Venerdì scorso si sono svolti i funerali del papà di Helena Prestes e lei ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che si sono prodigate per far arrivare fiori sul posto. Le prime parole della modella dopo il lutto che ha colpito tutta la sua famiglia, dunque, sono state per i fan che le sono stati accanto con rispetto e delicatezza, gli stessi che si sono emozionati per la dedica che le ha fatto l'amica Dayane Mello sui social.

L'affetto dei fan sorprende Helena

Il 27 febbraio Helena era a Terni per il compleanno di Javier, ma con la testa e il cuore era anche dall'altra parte del mondo.

Venerdì scorso, infatti, in Brasile si sono svolti i funerali del papà della modella e proprio in quelle ore lei ha rotto il silenzio sui social con un messaggio che ha spiazzato tutti.

"Grazie per i fiori al funerale di mio padre, sono rimasta sorpresa", ha scritto Prestes nella sua lingua madre su X.

Obrigada pelas flores no velorio do meu pai. Fiquei surpresa — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) February 27, 2026

Le prime parole della 35enne dopo il lutto, dunque, sono state per i fan che in questi giorni le hanno dimostrato affetto e vicinanza in maniera concreta ma soprattutto rispettosa.

La risposta dei fan su X

In migliaia hanno risposto a questo dolce messaggio di Helena, ovvero tutte le persone che in un momento così delicato hanno cercato di darle affetto e conforto con un semplice gesto.

"Un grande abbraccio a te e alle tue sorelle", "Ti amiamo", "Sempre con te", "Forza", "Ti vogliamo bene", "Ti siamo vicini", "Tanto amore per tutti voi", "Ti meriti questo e altro", "Sei amata da tante persone", "Il tempo aiuterà", "Coraggio", "Sei una donna speciale", "Ce la farai anche questa volta", "Sei forte e supererai anche questo", "Non ci devi ringraziare, lo abbiamo fatto con il cuore" "Siamo con voi", "Sei entrata nei nostri cuori più di un anno fa", "Questo il minimo", si legge su X in questi giorni.

Il pensiero dell'amica Dayane

Il 27 febbraio anche Dayane Mello ha compiuto gli anni (lo stesso giorno di Javier) e nel messaggio con il quale ha ringraziato i fan per gli auguri ha inserito una dedica all'amica che ha perso il papà pochi giorni fa.

"Un abbraccio grande a Helena e Mariana che in queste ore vivono un dolore immenso", ha scritto la modella sul suo profilo di X.