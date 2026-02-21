L'altra sera i fan di Helena Prestes hanno aspettato fino a tardi la live che lei aveva promesso nelle ore precedenti, ma sono andati a dormire senza vederla. La mattina seguente, però, la modella ci ha tenuto a scusarsi con tutte le persone che hanno atteso la sue diretta fino a notte fonda e ha spiegato che non l'ha fatta perché si è sentita poco bene durante una cena con gli amici.

Le spiegazioni di Helena sui social

Quella di ieri è stata una giornata molto importante per Helena: dopo anni di lavoro e sacrifici, infatti, la modella ha ricevuto le chiavi della casa che ha comprato a Lecco e dove andrà a vivere tra non molto.

Per condividere questo momento speciale con il suo fandom Prestes aveva programmato una diretta sui social, e i suoi sostenitori l'hanno aspettata fino a tardi perché non c'era un orario prestabilito.

io che aspetto la live di Hele mentre vorrei solo dormire #helevier pic.twitter.com/Fvs5HqdXFl — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 20, 2026

Questa live, però, non c'è stata e poche ore fa la 35enne è intervenuta su Instagram per spiegare cosa le è successo.

"Vi chiedo enormemente scusa. Sono tornata dalla cena alle 23 e già stavo male, ho cercato di ricompormi ma mi sono addormentata. Non è una scusa inventata. Avremo tutto il weekend per stare insieme, sia sabato che domenica", ha scritto la donna sul suo canale broadcast.

I commenti dei fan

Nelle ultime ore nel fandom di Helena si è discusso molto della live saltata, soprattutto durante la lunga attesa dell'altra sera.

"Io vorrei solo dormire", "Solo per lei faccio queste cose", "Per me non la fa più a questo punto, è tardi", "Andiamo a letto, è meglio", "Sto per impazzire", "Ma perché non ci dice qualcosa?", "Se stava male non deve neanche giustificarsi", "Guarisci presto", "Non preoccuparti", "Facci sapere come stai", "Ci dai già tanto, non è successo niente", si legge su X in queste ore.

La nuova casa a Lecco

Come ha svelato sui suoi profili social, in queste ore Helena sta rientrando a Terni, ma le emozioni che ha vissuto in questi giorni saranno difficili da dimenticare.

In un video che ha postato su Instagram, infatti, la modella non ha nascosto la commozione e la soddisfazione che ha provato quando le sono state consegnate le chiavi della casa che ha comprato con i suoi risparmi, la prima tutta sua da quando è in Italia.