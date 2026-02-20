Il 20 febbraio 2026 è una data che Helena Prestes non scorderà, perché corrisponde al giorno in cui ha ricevuto le chiavi della casa che ha comprato e dove si trasferirà tra qualche mese. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, la modella ha informato i fan del sogno che ha realizzato dopo anni di lavoro e sacrifici: la 35enne ha scelto Lecco per il suo futuro con Javier Martinez.

L'annuncio di Helena su Instagram

Qualche ora fa Helena ha postato una storia su Instagram in cui ha anticipato quello che stava per andare a fare: realizzare uno dei suoi più grandi sogni.

A distanza di poco tempo dalla pubblicazione di questo scatto, la modella ha condiviso sul suo account un video girato direttamente all'interno della casa che ha comprato e dove andrà a vivere con Javier.

"Finalmente, uno dei miei sogni si è avverato. Grazie", ha detto Prestes visibilmente emozionata accanto all'agente immobiliare che l'ha aiutata nel raggiungere un traguardo così importante.

con impegno e sacrificio i sogni diventano realtà✨ #helevier pic.twitter.com/N3b0YY8bKo — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 20, 2026

La città scelta dagli Helevier per il futuro insieme

Diverse settimane fa è stata la stessa Helena a svelare la città che lei e Javier hanno scelto per il loro futuro: Lecco.

Al termine della stagione sportiva in corso, infatti, gli Helevier dovrebbero trasferirsi nella casa che hanno comprato dopo anni di lavoro e sacrifici, un'abitazione tutta loro dove potranno costruire e continuare a sognare in grande.

In una recente intervista, inoltre, Martinez ha spiegato che lui e la compagna hanno optato per questa città perché è tranquilla e perché è molto vicina a Milano, un posto che offre tantissime possibilità professionali ad entrambi.

La gioia del fandom

La notizia che Helena ha ricevuto le chiavi della casa dove andrà a vivere con Javier, ha reso felici le tantissime persone che seguono la coppia da oltre un anno.

"Con impegno e sacrifici i sogni diventano realtà", "Sono così contenta per loro", "Tutto meritato", "Mi sono emozionata con lei", "Pian piano realizzerete tutti i vostri sogni", "Auguri", "Sei una donna da emulare, bravissima", "Felice per voi, vi voglio bene", "Il vostro nido d'amore, che bello", "Che sia solo l'inizio", "Il primo di tanti sogni", si legge su X il 20 febbraio.