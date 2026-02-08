La carriera di Helena Prestes ha preso il volo, e la conferma di ciò sono le tante soddisfazioni che la 35enne si è tolta soprattutto negli ultimi mesi. Questo weekend, ad esempio, la modella è stata ospite di due famosissimi brand di lusso e ha avuto la possibilità di visitare i posti dove nascono le creazioni che poi finiscono in passerella o nei negozi.

Le giornate di Helena a Roma

A quasi un anno di distanza dalla fine della sua esperienza al Grande Fratello, Helena ha raggiunto traguardi molto importanti sia nel lavoro che nella vita privata.

Nel giorno in cui ha festeggiato il primo anno di fidanzamento con Javier, la 35enne di San Paolo è volata a Roma per un motivo molto speciale: due famosi brand di lusso l'hanno invitata nei loro showroom per vedere da vicino come nascono le loro creazioni.

Prestes, dunque, ha trascorso il weekend come ospite di marchi piuttosto blasonati e famosi in tutto il mondo, e questo va ad aggiungersi alle tante soddisfazioni che si sta togliendo nell'ultimo periodo.

Helena Prestes prosegue la sua agenda fashion a Roma 🇮🇹✨

Ieri, su invito di Fendi, la modella ha condiviso alcuni scatti degli spazi e dell’esperienza firmata dalla maison.

Oggi, Helena è stata ospite di Bvlgari, visitando ambienti iconici del brand, simbolo di design, arte ed… pic.twitter.com/eY6VIMHTH6 — Update Helena Info (@infoprestes) February 8, 2026

L'entusiasmo raccontato sui social

Proprio come fa tutte le volte che parte per lavoro, anche stavolta Helena ha raccontato le sue giornate sui social e ha condiviso con i fan le emozioni che ha provato a Roma nel weekend.

"Ieri e oggi ho visto posti bellissimi", ha scritto la modella nel suo canale broadcast di Instagram.

Prestes ha pubblicato anche molte foto degli showroom che ha visitato per coinvolgere i suoi sostenitori in questa nuova avventura professionale.

La soddisfazione del fandom

Chi segue Helena da più di un anno sta gioendo con lei per tutte le soddisfazioni che si sta togliendo nel lavoro, soprattutto perché sono la risposta più concreta agli attacchi che gli hater le farebbero quasi ogni giorno tramite i social.

"Invitano solo lei, chissà perché", "La più rilevante, sempre", "La donna del momento", "Brilli di una luce meravigliosa", "La nostra diva", "Testimonial perfetta per due brand raffinati", "Lei può, le altre no", "Non ti fermare mai", "Queste persone hanno buon gusto", "Splendi", "Sempre con te", "Gli altri chiacchierano e lei fa i fatti", "Provate a non dire la migliore in assoluto", si legge su X in queste ore.