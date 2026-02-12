Cosa non sa fare Helena Prestes? I fan se lo chiedono quasi tutti i giorni, soprattutto quando la modella li spiazza cimentandosi con progetti apparentemente lontani da lei e da quello che ha sempre fatto. Di recente, ad esempio, la 35enne ha pubblicato una sua foto in uno studio di registrazione e ha anticipato che a breve dovrebbe svelare a cosa a lavorato.

Lo scatto che incuriosisce il fandom

A quasi un anno di distanza dalla fine della sua avventura al Grande Fratello, Helena si è tolta tante soddisfazioni e non intende fermarsi.

In questi mesi, infatti, Prestes ha lavorato su moltissimi progetti e alcuni di questi l'hanno fatta uscire un po' dalla sua "zona di comfort".

Con una foto che ha pubblicato su Instagram qualche giorno fa, ad esempio, la modella ha svelato che presto i fan potranno vederla in una veste inedita: quella di cantante.

"Il modo più bello e potente per esprimere l'arte è cantando", ha scritto la 35enne accanto ad un suo scatto in bianco e nero realizzato davanti al microfono di uno studio di registrazione.

Speriamo di sentire presto la tua bellissima voce 🤗🤍#heleners pic.twitter.com/TlTEBWpqq0 — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) February 10, 2026

Un nuovo traguardo professionale per Helena

Chi segue e supporta Helena da più di un anno non vede l'ora di scoprire che sta preparando, e soprattutto in cosa consiste il progetto musicale al quale ha lavorato nell'ultimo periodo.

"Speriamo di sentire presto la tua bellissima voce", "C'è qualcosa che non sa fare? No", "Si è sempre rimboccata le maniche e ha imparato a fare cose nuove, è un esempio", "Aspettiamo il tuo prossimo successo", "Vogliamo sapere tutto", "Non tenerci sulle spine", si legge su X in questi giorni.

L'ospitata a Verissimo con Javier

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul progetto musicale di Helena, i fan stanno contando le ore che mancano alla messa in onda della sua ospitata con Javier a Verissimo.

I profili social del programma condotto da Silvia Toffanin, infatti, hanno anticipato che gli Helevier saranno in studio domenica 15 febbraio e parleranno di tutto, dal loro primo anniversario ai progetti che stanno facendo per il futuro.

Prestes e Martinez, inoltre, saranno in tv anche lunedì prossimo con un'imperdibile sfida ai fornelli: la puntata di Celebrity Chef del 16 febbraio, infatti, sarà interamente dedicata alla coppia nata al GF un anno fa.