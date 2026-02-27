In questi giorni Helena Prestes ha perso il papà e si è chiusa nel suo dolore assieme a tutti i familiari. Tramite i social, però, i fan hanno saputo quando la modella dovrebbe tornare al lavoro: salvo cambi di programma, la 35enne è nell'elenco degli ospiti dell'evento del brand del quale è co-founder previsto per sabato 7 marzo a Napoli.

L'appuntamento della prossima settimana

Dal 25 febbraio la famiglia Prestes è in lutto: è stata Helena ad annunciare la morte del padre Antonio con un messaggio che ha postato sui social prima di chiudersi nel suo dolore.

Chi segue la 35enne da tempo, però, sa che è una donna forte e che prestissimo proverà a tornare alla normalità lavorando e dedicandosi a tutte le sue attività.

Il profilo Instagram di Chloe's Love (brand di opere d'arte e desing), ad esempio, ha anticipato che la modella sarà tra gli ospiti dell'evento che si svolgerà a Napoli sabato 7 marzo.

Helena è co-founder di questo progetto innovativo, quindi al momento la sua partecipazione alla serata prevista per la prossima settimana è confermata e dovrebbe segnare il suo ritorno al lavoro dopo la scomparsa del papà.

Tutti i talenti di Helena

Nell'ultimo anno Helena ha lavorato tantissimo ed è riuscita a spaziare in diversi ambiti.

Oltre a continuare ad esercitare la professione di modella, in questi mesi Prestes si è cimentata con le pubblicità e soprattutto con piccoli brand su cui investire per il futuro.

Una volta terminata l'esperienza al Grande Fratello, la 35enne ha ripreso ad occuparsi degli abiti fatti all'uncinetto che realizzava anche prima e poi ha sposato la causa di Chloe's Love (opere d'arte create con le stampanti in 3D e poi ultimamente a mano da professionisti del settore).

Comprensibile silenzio per il compleanno di Javier

Oggi, 27 febbraio, Javier compie 31 anni e sui social sono stati in tantissimi a fargli gli auguri, dai fan agli amici storici.

Ovviamente Helena non si è esposta pubblicamente per fare una dedica di compleanno al fidanzato, anche perché ha perso il papà due giorni fa e proprio in queste ore ci dovrebbero essere i funerali in Brasile.

Tutta la famiglia Prestes è chiusa nel dolore da quando è arrivata la triste notizia della scomparsa del signor Antonio.