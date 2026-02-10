L'attesa dei fan di Helena Prestes sta per terminare: tra pochi giorni, infatti, andrà in onda la puntata di Celebrity Chef con protagonista la modella. Stando alla programmazione di Tv8, la sfida tra la 35enne e Javier Martinez andrà in onda lunedì 16 febbraio a partire dalle ore 20:20: il fandom della coppia non vede l'ora di scoprire come andrà in confronto in cucina e soprattutto chi lo vincerà.

Faccia a faccia in cucina tra Helena e Javier

Dopo un mese di attese e rinvii, è stato comunicato il giorno in cui sarà trasmessa la sfida ai fornelli tra Helena e Javier.

Salvo cambi di programma, la puntata di Celebrity Chef con ospiti gli Helevier sarà trasmessa su Tv8 lunedì 16 febbraio: dalle 20:20 alle 21:30, dunque, i fan assisteranno ad un acceso confronto in cucina tra i loro beniamini e finalmente scopriranno chi lo vincerà.

lunedì 16 febbraio dalle ore 20:20, andrà finalmente in onda la puntata di Celebrity Chef con Javi ed Hele✨🤍#helevier #javi7 pic.twitter.com/xNd4CoEIUu — 𝒜sia 🪷 j7. ༄ (@asiaobriien) February 10, 2026

La giuria della trasmissione, capitanata da Alessandro Borghese, sceglierà i piatti migliori tra quelli che proporranno la modella e il pallavolista nel corso di un faccia a faccia serrato e tutto da guardare.

La gioia del fandom

Manca meno di una settimana al ritorno in tv di Helena, e i suoi fan non vedono l'ora di scoprire come se la caverà ai fornelli e soprattutto se riuscirà a battere Javier.

"Finalmente li rivediamo", "Appuntamento a venerdì 16 febbraio", "Ce l'hanno fatta sudare questa puntata", "Chissà quante risate ci faremo", "Che bello", "Era ora", "Perfetto", "Sono già davanti alla tv", "Finalmente i bellissimi", "Ne vale sempre la pena aspettare per loro", "Top", "Sono troppo curiosa di sapere che hanno combinato, soprattutto lei", si legge su X in queste ore.

L'anniversario tra dediche e progetti

La puntata di Celebrity Chef dedicata agli Helevier andrà in onda a poco più di una settimana dal primo anniversario della coppia.

Lo scorso 7 febbraio, infatti, Helena e Javier hanno tagliato quest'importante traguardo e si sono scambiati parole d'amore sui social: la modella, in particolare, ha fatto una dolcissima dedica al fidanzato e ha accennato ai tanti progetti che stanno facendo per il loro futuro insieme, a partire dal trasferimento tra qualche mese nella casa che hanno comprato a Lecco.