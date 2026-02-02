Si allunga ancora l'attesa dei fan di Helena Prestes e Javier Martinez: da settimane i sostenitori degli Helevier sono pronti a vederli a Celebrity Chef, ma la loro ospitata continua ad essere rimandata. La coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello non è nella lista di quelle che si sfideranno su Tv8 nei prossimi giorni, quindi il loro confronto ai fornelli sarà trasmesso sul piccolo schermo dopo il 9 febbraio.

L'ennesimo rinvio che delude i fan di Helena e Javier

La nuova edizione di Celebrity Chef è iniziata da più di un mese, ma Helena e Javier non si sono ancora visti nella cucina dove vanno in scena le sfide tra i Vip di questa stagione.

Il 2 febbraio è stato pubblicato l'elenco delle coppie che si confronteranno nelle puntate di questa settimana, e degli Helevier non c'è traccia.

I protagonisti dei prossimi faccia a faccia ai fornelli, infatti, saranno: Fiona May e Margherita Granbassi, Elenoire Casalegno e Rocco Tanica, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Pino Strabioli e Floriana Secondi.

La sfida tra Prestes e Martinez, dunque, non sarà trasmessa su Tv8 prima di lunedì 9 febbraio.

Il fandom in trepida attesa

L'assenza di Helena e Javier nella lista degli ospiti di Celebrity Chef di questa settimana ha deluso tutti i fan della coppia.

"Ancora niente? Mi viene da piangere", "Ma quando ce li fanno vedere?", "A questo punto li metteranno nell'ultima puntata", "I più rilevanti vanno sempre alla fine", "Sono troppo importanti per giocarseli subito", "Ci vogliono tenere incollati alla tv", "Non sono stupidi", "Si sono tenuti i migliori per il gran finale", "Questa strategia è riservata solo a chi è davvero protagonista", si legge su X in queste ore.

I progetti di Javier oltre la pallavolo

Da diverse settimane si sa che Javier dirà addio alla pallavolo alla fine della stagione sportiva in corso, ma quasi nessuno è a conoscenza dei suoi progetti per il futuro.

Martinez si trasferirà a Lecco con Helena (dove hanno comprato casa da poco) e si dedicherà a nuove sfide professionali: c'è chi ipotizza qualcosa legato alla moda, magari sulla scia del successo che ha la fidanzata da anni in questo ambiente.