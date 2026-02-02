Domenica scorsa Helena Prestes era sugli spalti del palazzetto di Terni per sostenere Javier Martinez, ma non si è lasciata sfuggire alcuni commenti che gli hater le hanno scritto su Instagram. Come ha già fatto spesso in passato, anche stavolta la modella ha deciso di rispondere a tono sia a chi critica la sua storia d'amore che a chi l'ha attaccata per non essersi fermata a fare qualche foto con i tifosi dopo la partita.

Il botta e risposta su Instagram

Non accenna a placarsi l'astio di alcune persone nei confronti di Helena, e la conferma di ciò arriva dai commenti che le sono stati inviati dopo l'ultima partita della Terni Volley Academy.

"Dici di essere felice di incontrarci, ma poi quando succede ti nascondi dietro a un cappello e non saluti. Sei incoerente e poco trasparente", questo è uno dei messaggi ai quali Prestes ha deciso di rispondere l'altra sera.

La 35enne ha spiegato che tutte le settimane va al palazzetto per supportare il fidanzato, non per fare "raduni" con i fan: "La mia non è come volete voi, mi dispiace".

Ad un altro utente che le ha dato della vigliacca per cancellerebbe i commenti negativi e le critiche, la modella ha detto: "No, io invece cancello e vi blocco anche".

La reazione di Helena alle cattiverie

C'è un'altra risposta che Helena ha dato su Instagram che ha fatto esultare tutto il suo fandom, ed è quella sulle cattiverie che gli hater continuerebbero a dire sulla storia d'amore con Javier.

"Quanto fanno rosicare il vostro rapporto e i successi lavorativi che avete? Ci sono tanti disagiati invidiosi", è il commento che ha catturato l'attenzione di Prestes il 1° febbraio.

"Non capisco perché la gente vive di competizione. Perdono solo tempo, è uno spreco di vita", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello sul web.

Il supporto dei fan su X

Le ultime frecciatine che Helena ha lanciato agli hater sono state accolte con entusiasmo da tutto il suo fandom.

"Lei vi asfalta sempre", "Grande, mandali tutti a quel paese", "Lei è una persona migliore di me, avrei detto di peggio", "Ha ragione, avete rotto", "Non è tutto dovuto, dovrebbero cominciare a capirlo", "Certe persone sono troppo invadenti, lasciateli stare", si legge su X in queste ore.