La live che Helena Prestes ha fatto l'altra sera su TikTok è stata all'insegna delle confidenze: oltre a commentare l'ultima foto che Javier Martinez ha postato su Instagram, la modella ha passato il tempo a rispondere alle domande dei fan e ha svelato cose inedite. La 35enne, ad esempio, ha ammesso di essere gelosa del compagno e che le è capitato di fare screenshots a ragazze che gli si sono avvicinate al palazzetto dopo una partita.

La sincera risposta di Helena

Negli ultimi giorni Helena è stata a Milano per lavoro (e anche a Lecco per prendere le chiavi della sua nuova casa) e ha trovato un po' di tempo da dedicare al suo numeroso fandom.

Mentre era in live su TikTok, la modella si è imbattuta in una domanda sul suo rapporto con Javier: "Sei gelosa?".

"Se sono gelosa? No, forse un po'. Anzi sì, sono gelosa. Perché mentire?", ha risposto Prestes con estrema sincerità.

"Faccio anche gli screenshots. Una volta ho visto una ragazza che si è avvicinata a lui dopo una partita, gli chiesto chi era e non mi ha risposto", ha aggiunto la donna in questo momento di confidenza con le persone che la seguono sui social.

No, non sono gelosa…

No,io sono gelosa si,perché mento😂 pic.twitter.com/dEUGdibEgz — Lunanera (@Lunanerissima) February 21, 2026

I commenti dei fan

La sincerità di Helena è una delle cose che piacciono di più ai suoi fan, infatti anche le confidenze che ha fatto sulla gelosia sono state molto apprezzate da chi la segue sui social.

"Mi fa morire", "Lei è unica", "In una relazione ci sta un pizzico di gelosia, ha ragione", "Adorabile", "Fa gli screenshots, che tipa", "Queste ragazze devono stare attente perché se la tigre inizia a graffiare sono cavoli", "Le ha avvisate tutte che devono stare lontane da Javier", si legge su X in questi giorni.

Un anno d'amore i progetti futuri

Helena e Javier hanno festeggiato un anno d'amore lo scorso 7 febbraio, una settimana prima di San Valentino.

La relazione che è nata nella casa del Grande Fratello, dunque, va avanti a gonfie vele e presto regalerà novità molto importanti: tra l'estate e l'autunno, infatti, Prestes e Martinez si trasferiranno nella loro nuova casa a Lecco e da lì inizieranno a progettare il loro futuro privato e professionale.

A Verissimo, infatti, gli Helevier hanno anticipato che tra i loro desideri ci sono sia il matrimonio che i figli, ma prima di fare questi passi hanno bisogno di una stabilità che attualmente manca.