Tra frecciatine e risposte ironiche, Helena Prestes non ci sta a rimanere in silenzio di fronte agli attacchi che riceve quotidianamente dagli hater. L'altra sera, ad esempio, la modella si è imbattuta nel commento di chi era convinto che si fosse allontanata da Terni a pochi giorni dal primo anniversario con Javier Martinez, e la sua replica è stata un semplice ma efficace "vi amo".

La risata di Helena in faccia agli hater

Poche ore fa Helena ha dato l'ennesima risposta al veleno ai suoi hater, ma stavolta ha deciso di smontare le loro teorie con pungente ironia.

"Sei già scappata da Terni per la prossima vacanza? Nemmeno l'anniversario insieme. Quando non pubblichi stai nascondendo qualcosa", è il commento che ha catturato l'attenzione di Prestes il 2 febbraio.

Se nei giorni scorsi ha risposto a tono a chi la criticava per non essersi fermata a fare le foto con i fan presenti alla partita di pallavolo di Javier, in quest'occasione la 35enne si è limitata ad un breve ma efficacissimo "vi amo" accompagnato da diverse emoji della risata.

Il fandom conquistato dalle ultime frecciatine

Helena non è stata l'unica a rispondere al commento di chi teorizzava una nuova vacanza lontano da Javier a meno di una settimana dal loro anniversario.

"Ma oggi è la giornata mondiale delle cavolate scritte?", "Menomale che lei la prende sul ridere", "La risposta migliore per questi disagiati è ridergli in faccia", "Non se ne può più di queste persone", "L'autrice di questo commento è talmente stupida che la amiamo anche noi", "La follia dilaga", "Il profilo di questa qui non è esiste più, si sarà vergognata troppo della figuraccia che le ha fatto fare Helena", si legge su X in queste ore.

Gli Helevier pronti a cambiare città

Helena non è scappata da Terni come ipotizzata un'hater, ma tra qualche mese lascerà la città umbra per tornare a vivere al Nord Italia con il fidanzato.

Come ha confermato anche Javier in una recente intervista rilasciata ad una televisione locale, al termine della stagione sportiva in corso lui e la compagna andranno ad abitare nella casa che hanno comprato a Lecco poco tempo fa, in quello che diventerà il loro nuovo nido d'amore.