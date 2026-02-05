In questi giorni Helena Prestes si trova in Svizzera per lavoro, ma i suoi fan sono stati in grado di sorprenderla anche a chilometri di distanza. In un video che ha postato su Instagram il 5 febbraio, infatti, la modella ha mostrato il mazzo di fiori che le è stato recapitato in camera e ha ringraziato tutte le persone che da oltre un anno la supportano e le danno la forza per superare i momenti di difficoltà.

Le dolci parole di Helena per i fan

Questa settimana Helena è in Svizzera per lavoro: come dimostrano i contenuti che sta pubblicando sui suoi social, la modella è a Gstaad con tante altre influencer per una serie di eventi organizzati da un famoso brand.

Rientrata in albergo dopo una giornata molto intensa, Prestes si è emozionata vedendo il mazzo di fiori che alcuni fan le hanno fatto arrivare.

"L'ho ricevuto stamattina, ma non ho avuto tempo di ringraziare. Voglio approfittare di questo momento per dirvi che siete fortissimi e speciali. Siete tutti nel mio cuore, so che mi state vicini ogni giorno. Grazie veramente, è pazzesco. Mi date la forza di continuare a sognare e a fare le mie cose", ha detto la 35enne visibilmente colpita dal bel gesto di alcuni componenti del suo numerosissimo fandom.

Supporto e fedeltà da più di un anno

Helena si è fatta conoscere dal pubblico partecipando alla penultima edizione del Grande Fratello, ed è proprio grazie a quest'esperienza che la modella ha cominciato a ricevere affetto da migliaia di persone.

Da più di un anno, infatti, Prestes può contare su almeno due fandom molto numerosi: le Heleners (sostenitrici del suo percorso professionale e umano) e gli Helevier o Prestinez (i supporters della storia d'amore tra la 35enne e Javier Martinez).

Il progetto condiviso con Chiara Ferragni

Chi segue Helena sui social sa che in questi giorni non è a Terni con il fidanzato Javier, ma in una lussuosa località di montagna assieme a tante altre modelle/influencer.

Nelle ultime ore Prestes ha posato accanto a "star del web" come Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, ma l'attenzione di molti utenti è soprattutto per lei e per il look che sta sfoggiando sulla neve e ai party eleganti ai quali sta partecipando.