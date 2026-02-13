Ennesima frecciatina da parte di Helena Prestes alle persone che continuano a dubitare della sua storia d'amore con Javier Martinez. Mentre era in live su Instagram, infatti, la modella ha risposto a tono a chi le ha chiesto se passerà il weekend di San Valentino lontana dal fidanzato: la 35enne ha spiegato che entrambi lavorano e che non hanno bisogno di una ricorrenza per viversi o stare bene insieme.

Le replica pungente di Helena

In mattinata Helena si è truccata in live e mentre chiacchierava con i fan si è imbattuta nei commenti di chi voleva sapere dove passerà il giorno di San Valentino.

"Io so che chiedete queste cose apposta, ma dovete sapere che le coppie vere vivono e lavorano. Anche se io e Javier non passiamo un compleanno o un'altra festa insieme, non vuol dire che siamo falsi", ha detto la modella per zittire chi continua a mettere in dubbio la sua relazione.

Prestes ci tiene molto alla sua indipendenza, infatti è da quasi un anno che non si ferma mai e con il suo duro lavoro si è tolta parecchie soddisfazioni.

Il supporto del fandom

Le poche parole con le quali Helena ha zittito gli hater, hanno entusiasmato i suoi tantissimi sostenitori.

"La coppie vere vivono, brava queen", "Anche lei ne ha le scatole piene di questi commenti inutili", "Grande", "Bravissima", "Una bella frecciatina di prima mattina ci sta benissimo", "Il lavoro è importante anche per chi è privilegiato come loro", "Lavorare nel giorno di un anniversario non significa non amarsi", "Ha ragione su tutto", "Lasciateli in pace", si legge su X il 13 febbraio.

Nuova intervista a Verissimo per gli Helevier

Nell'attesa di scoprire se i loro beniamini si ricongiungeranno per festeggiare San Valentino, i fan sanno già che il 15 febbraio vedranno Helena e Javier in tv dopo molti mesi.

Poche ore fa, infatti, è stata annunciata l'ospitata della coppia nella puntata di Verissimo di domenica prossima: Silvia Toffanin intervisterà gli Helevier su svariati argomenti, dal primo anniversario ai progetti che stanno facendo per il loro futuro insieme.

La modella dovrebbe parlare anche del viaggio che ha fatto in Brasile per stare accanto al papà e delle attuali condizioni di salute di quest'ultimo.