Holden ha rilasciato un messaggio di sfogo sui social, in occasione della celebrazione del suo compleanno. L'ex concorrente di Amici non ha nascosto l'amarezza provata per la sua assenza dall'industria musicale e a sostenerlo, tra gli altri, é stata in particolare la matrigna Laura Pausini.

Holden celebra il compleanno con uno sfogo sui social

In un messaggio rilasciato sui profili social, in occasione del compimento dei suoi ventisei anni, Holden ha ammesso di sentire fortemente la nostalgia delle scene musicali. L'artista é infatti lontano dalla musica da mesi così come dai social e spiegando il motivo della sua lontananza dal mondo del web ha fatto sapere ai fan che non gli interessa condividere gli aspetti della sua vita quotidiana online, bensì preferirebbe dare notizie della pubblicazione della sua nuova musica.

Ha fatto così sapere di avere lavorato a tre dischi che vorrebbe poter pubblicare, così che almeno per il momento gli é impedita e a quanto pare per motivi di logiche commerciali e discografiche: "Trovo triste e frustrante non essere libero di fare ciò che mi piace di più", ha detto.

La reazione dei fan

La reazione dei fan non è tardata ad arrivare con un’ondata di sostegno nei confronti dell’artista 26enne. Fra i tanti messaggi rilasciato sotto il post di Holden é apparso anche quello di Laura Pausini che su Instagram ha replicato con dei cuori sostenendo, quindi, pubblicamente, il figliastro. All'indomani della pubblicazione del post Holden ha voluto chiarire la sua posizione scrivendo tra le Instagram stories che il messaggio di sfogo non faccia riferimento al team management né alla casa discografica.

Chi é l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi

Classe 2000, Holden è nato a Roma ed è il figlio di Paolo Carta, nato dal primo matrimonio del chitarrista. É diventato popolare per la sua partecipazione ad Amici 23 di Maria De Filippi, dove sotto l'ala protettrice del maestro di canto Rudy Zerbi si é aggiudicato un posto alla finale oltre alla pubblicazione di un ep.

Holden é lo pseudonimo di Joseph Carta. Dopo il successo e la popolarità raggiunti prendendone parte alla trasmissione condotta da Maria De Filippi di Amici 23 e successivamente alla pubblicazione dell'EP Joseph (2024), il figlio d'arte ha pubblicato i nuovi singoli AUTODISTRUZIONE e BABY DRIVE nel 2025. Tra le altre curiosità sul suo conto, Il suo nome d'arte è un omaggio a Holden Caulfield, protagonista del romanzo Il giovane Holden di J.D. Salinger.