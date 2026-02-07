Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 in programma durante il mese di febbraio su Rai 1 rivelano che Greta si ritroverà a fare una scoperta del tutto inaspettata e inattesa a villa Guarnieri.

La ragazza entrerà in possesso di una lettera scritta da suo padre e custodita gelosamente all'interno della cassaforte di Umberto.

Intanto il commendatore Guarnieri continuerà ad avere dei seri dubbi sul conto dei due fratelli, al punto da chiedere a Matteo Portelli di partire al più presto per indagare sul loro conto.

Greta ritrova una lettera del padre: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 di febbraio

Greta riuscirà a intrufolarsi all'interno di villa Guarnieri in occasione di un servizio fotografico che devono realizzare per la Galleria Milano Moda ed entrerà in possesso di una lettera clamorosa, scritta da suo padre e indirizzata a Umberto.

La lettera verrà ritrovata all'interno della cassaforte di Umberto e Greta, per non lasciare tracce in giro, riuscirà a scattare una foto.

Qual è il contenuto di quella lettera e quali sono i segreti clamorosi contenuti al suo interno? Al momento le trame della soap non svelano ulteriori dettagli in merito a tale colpo di scena che terrà banco negli episodi previsti entro fine febbraio su Rai 1.

Matteo parte in missione per Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, rivelano che Umberto continuerà ad avere dei seri sospetti sul conto dei due fratelli Marchese, al punto da decidere di indagare e andare fino in fondo per cercare di capire come stanno davvero le cose.

Questa volta Umberto chiederà aiuto a Matteo Portelli, affinché insieme possano arrivare alla soluzione di questo mistero.

Matteo deciderà di partire per Londra, dove avrà il compito di indagare e captare informazioni preziose sul conto di Ettore e Greta, da comunicare poi al commendatore Guarnieri.

Ciro Puglisi, intanto, continuerà a essere alla ricerca di un assistente cuoco da assumere all'interno della sua amata Caffetteria, ma non sarà semplice riuscire a trovare quello giusto che possa prendere il posto di Mimmo.