Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 2 al 6 marzo 2026 in prima visione assoluta rivelano che Greta si mostrerà in ansia per il suo segreto nascosto, dato che inizierà a temere che le indagini di Umberto possano portare alla luce tutta la verità sul suo conto e su quello del fratello.

Intanto Umberto Guarnieri scoprirà che Enrico ha trovato una soluzione per curare i problemi di salute dei bambini ma i costi sono particolarmente alti e, così, deciderà di aiutare le famiglie in prima persona.

Greta in ansia per il suo segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2-6 marzo

Umberto Guarnieri continuerà a indagare sul conto di Ettore e Greta, al punto che i due fratelli si mostreranno particolarmente stizziti e furiosi.

Greta, in particolar modo, si mostrerà in ansia perché inizierà a temere che Umberto possa portare a galla quel segreto che lei e suo fratello hanno sempre cercato di custodire e nascondere.

Il commendatore, per non trovarsi in difficoltà con Odile, si ritroverà costretto a dover dare delle spiegazioni plausibili sulla sua scelta.

Nel frattempo Marcello si ritroverà a fare i conti con la proposta di Valeria, la quale gli chiederà di accogliere la collezione di lingerie all'interno del suo negozio.

Umberto sorprende nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al 6 marzo, inoltre, rivelano che Enrico continuerà a indagare per scoprire la verità sull'avvelenamento dei vari bambini che, di punto in bianco, si sono ritrovati a stare male.

Il medico deciderà di andare fino in fondo per cercare di trovare una soluzione e dare una mano alle famiglie dei bambini che stanno male.

Enrico riuscirà a trovare un farmaco tale da poter mettere in salvo questi bambini, ma i suoi costi saranno a dir poco esorbitanti e difficili da sostenere a lungo termine.

Una volta rientrato a Milano, Enrico ne parlerà con Umberto Guarnieri che senza farsi troppi problemi, si dirà disponibile a mettere in campo le sue forze per aiutare economicamente le famiglie di quei bambini che non possono curarli autonomamente.