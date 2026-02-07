Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un segreto destinato a venire a galla, capace di far drizzare le antenne a uno dei protagonisti. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 16 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Matteo rivelerà a Umberto quanto accaduto qualche tempo prima alla foto di Silvana che teneva in ufficio, spiegandogli che è stato Ettore a rubarla. Nel frattempo, Odile continuerà a essere ignara dei sospetti che sia suo padre sia il suo amico nutrono nei confronti del suo fidanzato, del quale è profondamente innamorata.

Greta, intanto, insieme a suo fratello, architetterà un piano per impossessarsi della lettera del loro padre Arturo, custodita con cura a Villa Guarnieri.

Matteo svela a Umberto cosa è accaduto alla foto di Silvana

Matteo e Umberto saranno sempre più vicini e determinati a scoprire cosa nascondono i fratelli Marchesi. Proprio questa inaspettata alleanza tra il ragionier Portelli e il commendatore spingerà Matteo a confidarsi con l’imprenditore, raccontandogli quanto accaduto qualche settimana prima, quando sua madre Silvana gli aveva consegnato una foto del passato in cui, oltre a lei, comparivano anche Ettore, Greta e i loro genitori durante una giornata di festa a Crema. Matteo fornirà a Umberto diversi elementi: oltre a parlargli dello scatto, gli rivelerà che quella fotografia è misteriosamente scomparsa dal suo ufficio.

E non è tutto. Umberto scoprirà anche che Matteo ha ritrovato nel suo ufficio a Il Paradiso delle signore una pochette da uomo identica a quella di Ettore. A quel punto, i due inizieranno a sospettare seriamente che Ettore e sua sorella stiano nascondendo qualcosa, e la situazione comincerà ad assumere contorni sempre più inquietanti.

Ettore e Greta vogliono impossessarsi della lettera del loro padre

Nel frattempo, Odile resterà all’oscuro dei terribili sospetti che Matteo e Umberto stanno maturando su Ettore e Greta. La ragazza continuerà a essere innamorata del suo fidanzato, senza neppure immaginare che lui e la sorella stiano tramando alle sue spalle. I fratelli Marchesi, infatti, avranno un unico obiettivo: impossessarsi della lettera che il loro padre Arturo aveva inviato al fratello maggiore, Umberto Guarnieri.

Intanto, Agata riceverà un telegramma dalla soprintendenza di Firenze che la convocherà con una settimana di anticipo rispetto a quanto stabilito in precedenza. Rosa e Marcello, invece, vivranno ancora momenti di tensione: la loro relazione resterà in crisi e sembrerà che i due non riescano a trovare un modo definitivo per superare i loro problemi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha scoperto che Umberto ha una lettera di suo padre

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Greta ha tentato di sedurre Umberto per spingerlo a rivelarle qualcosa in più su suo padre, Arturo Guarnieri, fratello maggiore del commendatore, morto vent’anni prima sulle Alpi svizzere.

Durante la loro conversazione al Circolo, la stilista ha scoperto che Arturo aveva scritto una lettera a Umberto poco prima di perdere la vita. Da quel momento, Greta ha iniziato a concentrarsi unicamente su come entrare in possesso di quella missiva. Con la scusa di una telefonata di Ettore, la giovane Marchesi è riuscita a rimanere qualche minuto indisturbata nello studio di Umberto, frugando nei cassetti alla ricerca della lettera, senza però trovare nulla. Tuttavia, alla fine è riuscita a individuare, nascosta dietro un quadro, la cassaforte in cui ha ipotizzato possa essere custodita la preziosa missiva di suo padre.