Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti dal 16 al 20 febbraio su Rai 1 rivelano che Greta riuscirà a scoprire il segreto nascosto di Umberto Guarnieri, dopo che entrerà all'interno della cassaforte del commendatore che nasconde una lettera di grande importanza per i fratelli Marchese.
Intanto Marcello non riuscirà a rassegnarsi per la fine disastrosa della sua relazione con Rosa Camilli, sempre più proiettata sul suo futuro professionale al fianco di Tancredi Di Sant'Erasmo.
Greta scopre il segreto di Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 febbraio
In occasione di un servizio fotografico che verrà allestito a villa Guarnieri, Greta riuscirà ad accedere alla cassaforte privata di Umberto e noterà all'interno la presenza di una lettera misteriosa che porta la firma di suo padre.
Greta deciderà di prendere quella lettera per poter scattare una fotografia: ciò le permetterà di scoprire il segreto custodito da Umberto all'interno della cassaforte.
Cosa c'è scritto in quella missiva di così importante? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito, anche se tale verità avrà delle conseguenze importanti per i fratelli Marchese.
Marcello disperato per Rosa nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Intanto Marcello Barbieri non riuscirà a rassegnarsi per la fine disastrosa della sua relazione con Rosa Camilli, che apparirà sempre più distante dal ragazzo.
I due proveranno ad avere un nuovo confronto chiarificatore ma, ancora una volta, non riusciranno a trovare un punto di incontro per mettere da parte le incomprensioni sorte nell'ultimo periodo.
Nel frattempo Rosa Camilli sarà sempre più proiettata verso il suo futuro professionale al fianco di Tancredi, con il quale crescerà sempre più il feeling.
Agata e Mimmo, invece, cominceranno a organizzare il loro futuro lontani da Milano: i due, infatti, decideranno di trasferirsi stabilmente a Firenze per poter iniziare una nuova vita assieme, ignari del fatto che Mimmo Puglisi sia in grande difficoltà nel riuscire a trovare un aiutante in Caffetteria che possa prendere il posto del ragazzo.