Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti dal 23 al 27 febbraio rivelano che Tancredi verrà a conoscenza della fine della relazione tra Marcello e Rosa: a quel punto deciderà di non arrendersi con la giornalista.

Intanto Umberto comincerà a essere in ansia per la relazione tra Odile ed Ettore, dati i suoi innumerevoli dubbi nei confronti del ragazzo.

In casa Puglisi, invece, continuerà a essere un clima di tensione dato che Ciro non riuscirà a gestire da solo la Caffetteria, dopo la scelta di Mimmo.

Tancredi non si arrende con Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 febbraio

Marcello e Rosa saranno sempre più distanti e le continue discussioni tra i due li spingeranno a prendere due strade differenti e a mettere un punto fermo a questa relazione.

Tancredi verrà ben presto a conoscenza di quello che sta succedendo tra i due ragazzi e, a quel punto, deciderà di non arrendersi.

Il nipote della contessa Adelaide non avrà alcuna intenzione di rinunciare alla presenza di Rosa nella sua vita: essendo innamorato della giornalista, cercherà in tutti i modi di far breccia nel suo cuore, approfittando anche del momento di profonda crisi che sta vivendo con Barbieri.

Umberto in ansia per Odile nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Intanto Umberto continuerà ad avere dei seri dubbi sul conto di Tancredi e non riuscirà a fidarsi di lui. Per tale motivo il commendatore proseguirà la sua indagine sui due fratelli e, intanto, sentirà il bisogno di confidare i suoi dubbi alla figlia Marta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 27 febbraio rivelano che Umberto confesserà a Marta di essere in ansia per Odile e questo imminente matrimonio che intende celebrare con il giovane Marchesi.

Anche in casa Puglisi il clima non sarà dei migliori: Ciro non riuscirà ad affrontare da solo le varie difficoltà in Caffetteria, tanto che Concetta dovrà intervenire per dargli una mano.

Irene, invece, in occasione del Festival di Sanremo, proporrà alle veneri di riunirsi tutte assieme per poter guardare la kermesse musicale in televisione mentre Marcello avrà una nuova brillante idea per il Paradiso Market.