Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 16 al 20 gennaio su Rai 1 rivelano che Greta si ritroverà a fare una scoperta del tutto inaspettata nel momento in cui riuscirà ad accedere alla cassaforte di casa Guarnieri, trovando una lettera importante.

Intanto Marcello non riuscirà a nascondere la sua sofferenza per la fine della relazione con Rosa Camilli mentre Agata si dirà pronta a iniziare la sua nuova vita con il fidanzato Mimmo, lontani da Milano.

Greta fa una scoperta inaspettata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 febbraio

Greta e suo fratello continueranno a portare avanti il loro piano diabolico ai danni della famiglia Guarnieri e, nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione, la ragazza riuscirà ad avere accesso alla cassaforte di Umberto.

I due fratelli ne approfitteranno per scattare un servizio fotografico a villa Guarnieri e Greta riuscirà ad avere accesso alla cassaforte di Umberto, facendo una scoperta del tutto inaspettata.

La ragazza, infatti, troverà una lettera che aveva scritto suo padre indirizzata proprio al commendatore e riuscirà a recuperarla, facendo una foto.

Verrà così fuori che Umberto nasconde un segreto legato alla sua famiglia, destinato ad avere dei risvolti clamorosi.

Ciro in difficoltà, Marcello sta male: cosa succede nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore al 20/02

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore fino al 20 febbraio, inoltre, rivelano che Agata e Mimmo si diranno pronti a intraprendere il loro nuovo percorso di vita assieme.

I due annunceranno la loro partenza immediata da Milano per trasferirsi a Firenze, dove la ragazza intraprenderà il percorso come restauratrice.

Un duro colpo per Ciro e Concetta, i quali si mobiliteranno a cercare un nuovo aiutante per la Caffetteria, seppur consapevoli del fatto che Mimmo sarà difficile da sostituire.

Marcello, invece, non potrà nascondere la sua sofferenza per come stanno andando le cose con Rosa: il giovane Barbieri ammetterà di stare male, complici i continui scontri verbali con l'ormai ex fidanzata, che si mostrerà sempre più vicina a Tancredi per motivi professionali.